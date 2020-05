Els concessionaris gironins passen de vendre 1.360 cotxes mensuals a només 35

Grans marques com Volkswagen, Seat, Peugeot, Renault, Nissan, Audi o Fiat no van aconseguir col·locar ni un sol turisme o tot terreny en totes les comarques gironines el passat mes d'abril. La incertesa i el fort sotrac econòmic provocat pel coronavirus han fet pensar als gironins que «ara no cal canviar de cotxe» i dels 1.360 que es van vendre a Girona l'abril de l'any passat s'ha passat ara a només 35. Un descens en picat del 97% de les matriculacions segons les estadístiques desglossades per províncies publicades per la patronal espanyola del sector, Faconauto, que coincideix amb el que ha passat tant a escala catalana com estatal, on s'ha viscut l'abril més pobre de vendes dels últims vint anys. A Catalunya es van matricular 335 cotxes, entre turismes i tot terrenys, que corresponen a 226 a Barcelona, 50 a Tarragona, 24 a Lleida i els 35 de Girona. En el conjunt d'Espanya, el sagnant descens del 96% de les matriculacions de turismes encara és més acusat si es miren les compres que han fet els particulars, perquè dels 4.163 cotxes que van sortir dels concessionaris d'arreu de l'estat el passat abril només 823 van ser adquirits per ciutadans individuals, mentre que 993 els van comprar empreses i 2.347, companyies que es dediquen al lloguer de cotxes.

La via de vendre cotxes a les firmes de lloguer té moltíssim menys recorregut a Girona, on, dels 35 cotxes matriculats pels concessionaris de la demarcació aquest passat abril, 33 van ser de particulars i només dos d'empreses (el mateix mes de l'any anterior havien estat 920 i 415 respectivament). La forta caiguda del mes d'abril, que pot continuar al maig després de la confirmació que la Regió Sanitària no entrarà a la fase 1 el proper dilluns, afectarà sense cap mena de dubte els resultats de les diferents marques en el tancament de l'any. De moment, en l'acumulat de matriculacions de turismes i tot terrenys de gener a abril, els concessionaris gironins van un 48% per sota dels números del 2019. Si el 30 d'abril de l'any passat s'havien matriculat 5.644 cotxes a Girona, enguany la xifra s'ha quedat en 2.919.

«No per esperada és menys preocupant la major caiguda del mercat de la història. La reobertura dels concessionaris reactivarà de nou el sector, però esperem una evolució molt lenta de les matriculacions, que no podem permetre'ns, perquè sabem de l'impacte que unes vendes de cotxes baixes tenen sobre l'economia», explica Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto, que creu que «una situació excepcional com aquesta requereix la intervenció de les administracions públiques amb mesures àgils i fàcils d'aplicar».



Hyundai «lidera» amb 10 cotxes

Dels 35 turismes i vehicles tot terreny que es van matricular el passat abril a les comarques gironines, Hyundai va «liderar» aquest exigu mercat amb 10 cotxes, amb Kia en el segon lloc, amb quatre, seguits per les tres unitats que van col·locar en el mercat marques com Citroën, Ford i Mini; mentre que BMW, Jaguar o Mercedes en van vendre dos i Alfa Romeo, Dacia, Mazda, Ssangyong, Toyota i Volvo, un cadascun.

Mentrestant, pel que fa a l'acumulat en els quatre primers mesos del 2020, Hyundai manté aquesta primera posició amb 276 cotxes matriculats a l'any, seguit també de Kia, amb 238, i Volkswagen, que, tot i no vendre'n cap a l'abril, en suma 232, o de Seat també, amb zero en el darrer mes i amb 224 en el conjunt dels quatre mesos.