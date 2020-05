Detenen set persones per cultivar marihuana en habitatges de Tordera

La Policia Nacional ha detingut set persones i ha desmantellat dues plantacions de marihuana en habitatges unifamiliars de Tordera. Dos dels detinguts formarien part de l'escalafó superior de l'organització i són considerats delinqüents perillosos pels agents.

Els altres cinc arrestats són membres de dues famílies que van ser captades a Albània amb la promesa d'un treball i les van forçar a cuidar les explotacions de marihuana a canvi d'un habitatge. Els dos domicilis on treballaven estaven habilitats per plantar, tractar i recol·lectar la marihuana per a la seva posterior distribució, i se situaven en dues urbanitzacions de Tordera.

Les instal·lacions comptaven amb tot el necessari per produir més de 15.000 plantes per collita en cada habitatge. La investigació va començar a finals del mes d'octubre de l'any passat, els registres i detencions es van practicar a principis del mes de març d'aquest any i recentment la Policia Nacional ha donat per concloses les indagacions.

En els registres practicats van comissar 17.600 plantes de marihuana en diferents fases de creixement. Es van arrestar set persones com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. També hi ha dues presones investigades per la seva presumpta relació amb els fets.

La investigació ha deixat al descobert una organització criminal dedicada al narcotràfic que s'hauria valgut de dues famílies per a la cura i manteniment de les plantacions.

Aquestes persones haurien estat captades al seu país d'origen (Albània), per compatriotes amb la promesa d'un fals treball a Espanya. Un cop aquí davant la seva precària situació es van veure abocats a acceptar sota coaccions l'oferta de residir en els habitatges on l'organització havia instal·lat les plantacions, així com acceptar la funció de cuidar i vigilar les mateixes.

En el transcurs dels dos registres efectuats a les urbanitzacions de Sant Daniel i de la Terra Alta de Tordera, es va identificar a dos menors d'edat.