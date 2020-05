Espanya tindrà accés a 24.000 milions de crèdits sense condicions pel coronavirus

Espanya podrà accedir a 24.000 milions d'euros dels crèdits del fons de rescat europeu (MEDE) per a despeses relacionades directament o indirecta amb la factura sanitària de la crisi. Seran crèdits a deu anys i amb tipus d'interès baixos.

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurogrup van aconseguir ahir un acord sobre les característiques dels 240.000 milions en préstecs del fons europeu de rescats que els governs podran utilitzar amb l'única condició de finançar despeses sanitàries directes o indirectes.

El pacte ha de superar ara alguns tràmits parlamentaris nacionals, com per exemple als Països Baixos i Alemanya, i després ser adoptat formalment per la junta de Governadors del Mecanisme Europeu d'Estabilitat. L'Eurogrup ha demanat en un comunicat que tot el procés hagi finalitzat el dia 1 de juny.

Una vegada superades aquestes etapes, els governs de la zona euro disposaran de fins a 240.000 milions d'euros del fons de rescats, però cada país només podrà sol·licitar fins al 2% del seu PIB. En el cas d'Espanya això es tradueix en uns 24.000 milions d'euros, encara que el Govern ha defensat fins ara que no és necessari perquè continua col·locant bons en bones condicions en els mercats de deute.

Els responsables econòmics de la moneda comuna han acordat que línies de crèdit vinculades a la pandèmia tinguin un venciment màxim de deu anys i el tipus d'interès aplicable rondarà el 0,1%. Es calcularà sobre la base dels costos de finançament del MEDE, per la qual cosa aquest cost podria incrementar-se.

«És un pas més en la bona direcció per a la zona euro», va escriure a Twitter la vicepresidenta econòmica espanyola, Nadia Calviño, que a més va garantir que l'Eurogrup continuarà treballant «en les pròximes setmanes per a reforçar la resposta europea al covid-19».

Els governs podran demanar l'accés a aquests préstecs del fons de rescats fins al 31 de desembre de 2022, encara que aquesta data podria prorrogar-se en funció de la situació econòmica de l'eurozona. En principi, tindran dotze mesos per gastar els diners.