L'activitat pediàtrica torna al Trueta després d'un mes i mig al Santa Caterina

Després de quasi un mes i mig, l'activitat assistencial de pediatria retornarà a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta a partir de dilluns. Des del 28 de març tota l'activitat de pediatria (excepte neonatologia) ha quedat concentrada a l'hospital Santa Caterina de Salt, centre que s'ha fet càrrec de tota l'atenció dels infants de l'àrea del Gironès, Pla de l'Estany i Selva Interior, tant pel que fa a les urgències com l'hospitalització i de la resta d'activitat, així com dels pacients derivats pels hospitals comarcals de la Regió Sanitària Girona. Així, el dilluns a les 8 del matí es posaran en marxa les urgències de pediatria del Trueta, però els nens que estiguin ingressats al Santa Caterina acabaran la seva hospitalització allà.

Aquesta mesura es va prendre després que l'atenció pediàtrica hospitalària veiés reduïda notablement la seva activitat i davant l'oportunitat que el trasllat permetés reconvertir els espais de pediatria en unitats de crítics per fer front a l'increment de pacients de gravetat que hi ha hagut durant la pandèmia. D'una banda, la reducció de pacients crítics i, de l'altra, la posada en marxa de la nova unitat a la planta 9aB, han permès tancar les UCIs provisionals que s'havien obert a la zona d'urgències pediàtriques i a la planta d'hospitalització de pediatria (la 2, 5 i 6) i recuperar així l'activitat pediàtrica. Durant aquesta setmana passada s'han realitzat higienes a fons en aquests espais, així com a les instal·lacions de climatologia, per tal de poder atendre els infants amb total garantia.

Gran part de l'equip de pediatria, tant metges com infermeres, es van desplaçar a l'hospital Santa Caterina on han estat desenvolupant la seva feina durant aquest mes i mig, fent equip amb els professionals que hi ha normalment al centre.

D'altra banda, quatre dels pediatres que normalment porten l'UCI Pediàtrica i Neonatal es van incorporar a l'equip de professionals que donava suport als metges intensivistes del Trueta, dels quals ara ja només en queden dos. També ha estat el cas de molts professionals d'infermeria que han deixat aquesta àrea per fer-se càrrec de l'atenció de pacients crítics.



Una vintena de crítics ingressats

Segons es va informar ahir al matí en una reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Trueta, a l'hospital hi ha 56 pacients amb COVID-19 ingressats, vint dels quals es troben en estat crític entre les UCIs 1, 4 i la de la novena planta. La previsió per als propers dies és que es tanqui l'UCI 4. També es va informar que no hi ha cap pacient crític ingressat als hospitals comarcals de Girona.

L'activitat quirúrgica d'aquesta setmana ha sigut la programada, sobretot centrada en intervencions oncològiques i es preveu que augmentin els quiròfans en actiu. Consultes externes també ha entrat en funcionament amb un 30% d'activitat presencial i la resta de forma telemàtica.

Quant a la situació dels professionals, fins ahir n'hi havia 28 de positius –un dels quals, ingressat– i nou estaven pendents de resultats. El sector més afectat continua sent el de la infermeria, amb 18 professionals contagiats. D'altra banda, fins ahir s'havien fet uns 1.400 tests serològics al personal de l'hospital. D'aquests, només 61 han sortit positius, és a dir, que són immunes a la malaltia, tot i que qüestionen la fiabilitat de la prova.



Nous canvis a l'hospital d'Olot

L'hospital d'Olot inicia una primera fase d'activitat presencial després de la pandèmia de la COVID-19. L'àrea quirúrgica posa en marxa un segon quiròfan per activitat programada, principalment per aquelles cirurgies que no requereixen ingrés. D'altra banda, el Servei de Rehabilitació torna parcialment a l'activitat presencial amb sessions individualitzades urgents i l'atenció domiciliària i adapta els espais per evitar la concentració d'usuaris. Totes aquestes adaptacions es posaran en marxa a partir de dilluns i s'afegeixen a altres canvis.