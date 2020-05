El petit comerç comença a respirar

Malgrat la decepció en conèixer l'endarreriment de l'entrada de les comarques gironines en la fase 1 de desconfinament -la que ha de permetre als petits comerços no essencials rebre clients sense necessitat de cita prèvia-, sembla que el petit comerç urbà ha començat a agafar oxigen en les últimes setmanes. O com a mínim, ja no veu el futur tan negre com durant el primer període del confinament. Segons el setè informe elaborat per J3B3 Economics -que des de l'inici de la pandèmia monitoritza cada setmana l'evolució del petit comerç a partir de mil enquestes, un 32% de les quals son de les comarques gironines- assenyala que s'ha reduït significativament el nombre de comerços que temen no poder reobrir quan finalitzi el confinament. Tot i això, l'informe assenyala que el futur encara és incert i que en bona mesura dependrà de com es faci la desescalada i, sobretot, de si es produeixen rebrots que facin tornar a mesures més restrictives.

Ara fa un mes, les perspectives del petit comerç eren molt pessimistes. Segons l'informe publicat el 8 d'abril, un de cada tres petits comerços gironins es veia en risc de tancar definitivament a finals de mes, mentre que un 11% ja ho donava per fet a causa dels greus problemes de tresoreria. En canvi, segons la darrera onada d'enquestes, que correspon a l'última setmana d'abril, els petits comerços es mostren una mica més optimistes. Malgrat que en aquesta ocasió no s'han ofert dades específiques de les comarques gironines, l'informe assenyala que la xifra de comerços que temen no poder reobrir ha caigut fins a només un 3%. Per tant, la major part del petit comerç aconseguiria aguantar l'embestida del coronavirus i els tancaments definitius finalmetn seran menys dels que es plantejaven durant els mesos de març i abril.

Es tracta d'un escenari més positiu que J3B3 Economics atribueix, possiblement, al fet que el principal problema d'aquests comerços ha estat obtenir liquiditat a curt termini, que ha acabat arribant en forma de deute, ja que el finançament aliè -per part d'entitats bancàries- ha estat l'única manera d'aconnseguir-lo.

Tot i això, l'informe també adverteix que el període de risc de tancament de petits comerços encara no ha passat, i que dependrà tant del període de desescalada com d'altres variables més difícils de predir, com per exemple el comportament de la demanda dels clients a mig termini, que pot venir condicionada per factors com les reduccions de jornada o l'increment de l'atur que hi pugui haver entre la ciutadania, ja que podria reduir el seu nivell d'ingressos i, per tant, propiciar l'estalvi.

Per tot plegat, i malgrat que els auguris per al petit comerç no són tan negres com fa unes setmanes, la incertesa del futur fa preveure múltiples escenaris, tan pessimistes com optimistes. I una de les primeres incerteses que caldrà resoldre serà el calendari de desconfinament, que com s'ha vist serà gradual i pot variar en funció de l'àrea bàsica de salut. De moment, les comarques gironines es troben encara en la fase zero, i tot just dilluns passat els petits comerços no essencials de menys de 400 metres quadrats van poder començar a obrir les seves portes, atenent clients amb cita prèvia i amb només un comprador per dependent. Tot feia pensar que dilluns vinent la província podria entrar en fase 1, que permetria als comerciants obrir ja sense cita prèvia, i de fet, molts s'estaven reservant per obrir a partir de llavors. De moment, però, la Generalitat ha dit que s'haurà d'esperar, com a mínim una setmana més, tot i que les decisions s'aniran prenent en funció de l'evolució de la pandèmia. Aquest retard ha provocat un cert malestar entre alguns comerciants, que temen que, com més s'endarrereixi la reobertura, més els costarà recuperar-se.

Un cas a part son els comerços d'alimentació i productes essencials, que han estat oberts durant la pandèmia i que per tant han estat els menys afectats.