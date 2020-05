Reclamen a Educació més «agilitat» per repartir el material informàtic

La Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines demana «anticipar-se» en la preparació del curs vinent i treballar conjuntament amb el departament d'Educació per trobar els sistema «més àgil» per garantir igualtat de condicions i els mateixos mitjans informàtics a tots els estudiants per si una part del curs passa a ser telemàtic. Creuen que caldrà revisar de nou el material de les llars i es mostren crítics en com Educació ha gestionat l'enviament de material a les famílies vulnerables durant el confinament. «S'ha volgut centralitzar i això ho ha alentit més», afirma una de les portaveus, tot advertint que els ajuntaments han hagut de moure's ràpid per assegurar que el material arriba a tothom.

Des de la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines, formada per tècnics i caps d'àrea de quinze municipis, subratllen la necessitat de preparar amb temps el curs vinent per «anticipar-se»i poder garantir que tots els alumnes puguin començar el curs, ja sigui telemàtic o no, amb les mateixes condicions. I per fer-ho demanen que es treballi de forma coordinada entre els municipis i Educació per trobar el sistema «més àgil».

Una de les portaveus, Núria Aupí, destaca que caldrà tornar a comprovar tot el material informàtic que hi ha a disponibles a totes les llars amb nens i joves perquè es pot donar el cas que hi hagi famílies que necessitin ordinadors perquè els fallen o perquè, aprofitant el teletreball i per sortir del pas, han deixat ordinadors de la feina perquè els fills poguessin seguir el curs. «No hi pot haver cap alumne que digui que no ho ha pogut fer perquè el seu ordinador no ho permet ni interferir en la feina dels pares; ara es pot tolerar perquè falta poc perquè acabi el curs però a partir de setembre ja no», remarca Aupí.



Desigualtat entre famílies

Aupí admet que el confinament va agafar a tothom «desprevingut» i la comunitat educativa es va trobar amb unes famílies «que tenien molts recursos» i d'altres que «en tenien molt pocs». La prioritat ha estat ajudar sobretot a aquests últims per garantir que tots els estudiants puguin seguir el que queda de curs de forma telemàtica, «no tant pels continguts acadèmics, que són importants, sinó sobretot perquè se sentissin acompanyats i que participen igualment del grup-classe», detalla Aupí.

El departament d'Educació i els ajuntaments han estat treballant per fer arribar ordinadors i connexions a Internet a les famílies més vulnerables. Des de la xarxa, però, critiquen que no es comptés amb el territori des d'un primer moment. «El territori és molt gran i portar la connectivitat a les famílies és molt lent; s'ha volgut centralitzar des el departament i això ho ha alentit més», afirma Aupí. A la pràctica s'ha vist que ha calgut el suport dels municipis i creu que si s'hagués gestionat directament des del territori hauria anat tot «més ràpid».

En aquest sentit, recorden que la prioritat del departament ha estat garantir ordinador i connexió als alumnes de l'últim curs de cada etapa, mentre que els ajuntaments han intentat arribar a la resta d'alumnes amb necessitats dels altres cursos.