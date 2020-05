El SEPE ha pagat 79.769.770 euros en prestacions a Girona

El Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE) ha rebut i tramitat a la província de Girona 10.679 sol·licituds col·lectives d'ERTO, que inclouen 59.682 persones. Durant el mes d'abril s'han reconegut 59.762 prestacions i un total de 85.679 persones percebran la seva prestació, incloses les reconegudes abans d'abril. Això suposa una aportació de l'Estat a la província de Girona per valor de 76.769.770 euros.

La delegada del Govern a Catalunya va voler agrair ahir expressament als empleats públics la «feina titànica» que han dut a terme per assegurar que la nòmina de prestacions d'abril del SEPE hagi arribat a un total de 797.183 catalans i catalanes. A més, Cunillera va remarcar que les mesures adoptades pel Govern han permès protegir més de 4,5 milions de llocs de treball en el conjunt d'Espanya només entre ERTO i prestació extraordinària per a autònoms. A ells s'hi sumaran en les pròximes setmanes els beneficiaris de les noves prestacions per al règim de llar i per a treballadors temporals.

El subdelegat del Govern a Giroan, Albert Bramon, es va expressar en termes similars i va agrair el treball dels empleats públics de la Direcció Provincial del Servei d'Ocupació Pública Estatal. Es dona la circumstància que la província de Girona és la segona de l'Estat amb més expedients tramitats, en proporció a la quantitat de sol·licituds presentades. «Vull agrair a tots els treballadors del Servei Públic d'Ocupació a Girona l'esforç», va dir Bramon.