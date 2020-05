Un terratrèmol de 3,9 graus sacseja municipis de la Selva i el Gironès

Un terratrèmol de magnitud 3,9 ahir va fer sortir els habitants de les localitats de la Selva i de part del Gironès a les finestres i els balcons. El terratrèmol va tenir lloc quan passaven dos minuts de tres quarts de tres de la tarda amb epicentre a Riudarenes. La profunditat va ser de cinc quilòmetres. La latitud de 41,83 graus nord i la longitud de 2,66 graus est. Poc després, Protecció Civil va informar que havien rebut una vintena de trucades al 112 arran del sisme.

Un testimoni del centre de Riudarenes va explicar que va sentir un soroll similar al pas d'un camió molt gran i va observar com es van moure els mobles i les parets van tremolar. El fenomen va durar uns instants. L'alcalde de la localitat, Josep Solé, va coincidir en la definició del moviment sísmic. Va explicar que arribava a casa seva quan va sentir un soroll i un lleuger moviment. Va apuntar que el vigilant municipal no havia rebut avisos d'emergències.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, va explicar que després d'haver notat el moviment va trucar tots els alcaldes de la Selva i tots van coincidir a dir que havien notat el moviment.

Va precisar que on potser menys l'han notat ha estat a Lloret de Mar. Balliu va explicar que va sentir un soroll similar al del pas d'un camió i va veure com les parets es movien.

La seva reacció va ser saltar del sofà i sortir a la finestra. Va veure que tots els veïns estaven en finestres i balcons. La seva filla que estava fora de la casa li va explicar que durant uns instants va tenir la percepció que la casa es movia. El president del Consell Comarcal de la Selva va apuntar que no té constància de cap dany provocat pel moviment.

Poc després del moviment, a les xarxes socials, van aparèixer nombrosos testimonis de persones que van notar el moviment. En concret hi va haver testimonis de Maçanet de la Selva, on van notar «una batzegada d'entre 2 i 3 segons» i que la casa els va tremolar. Hi va haver testimonis de moviments a Girona, Blanes, Santa Coloma de Farners, Sant Celoni o Vilobí d'Onyar i Palamós.

A la Bisbal de l'Empordà una dona va compartir: «He notat el terratrèmol primer com un moviment de l'ordinador i després com una mena de cop o vibració que venia de sota». Un noi de Santa Coloma de Farners va demanar. «Primer el Gloria i ara un terratrèmol, una mica de tranquil·litat si us plau».

Fora de la Selva, el terratrèmol es va sentir amb menys intensitat. Per exemple, a la Garrotxa hi va arribar amb intensitat dos. A les Planes d'Hostoles, Sant Aniol de Finestres, Mieres i Sant Feliu de Pallerols es va sentir amb més intensitat pel fet d'estar al sud de la comarca. Les estacions sísmiques del projecte SANIMS instal·lades dins de la ciutat de Barcelona també van enregistrar amb claredat el terratrèmol de la Selva.

La comarca de la Selva té petits moviments sísmics cada tres o quatre anys. El 30 de març de 2017, un sisme de magnitud 3 va sacsejar de matinada la comarca. També va tenir l'epicentre al municipi de Riudarenes.



