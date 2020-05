Brussel·les prohibeix que empreses rescatades reparteixin dividends

La Comissió Europea ha modificat les regles sobre ajudes públiques per permetre els governs entrar en el capital de les empreses afectades per la crisi de la covid-19. Els canvis inclouen la prohibició de repartir dividends als accionistes, d'aprovar recompres d'accions, i també limiten els sous dels directius, que no podran rebre primes fins que l'estat s'hagi desvinculat de la companyia. La normativa inclourà un conjunt de «salvaguardes» per evitar «distorsions indegudes de competència en el mercat únic». En total, l'executiu comunitari dona un termini de fins a set anys als països per estar en el capital de les societats.

Brussel·les demana que la recapitalització sigui «l'últim recurs» i només es faci «si no hi ha una altra sortida» i sempre que assegurar la viabilitat de l'empresa sigui «d'interès comú» per evitar «patiment social» o «errors de merca» per la pèrdua massiva de llocs de treball o en cas de ser una companyia innovadora, sistèmica o que produeixi un servei «important». L'ajuda «no ha d'anar més enllà del necessari per restaurar l'estructura de capital que tenia el beneficiari abans del brot de coronavirus», apunta la normativa, que ha impulsat la vicepresidenta de la Comissió i comissària de Competència, Margrethe Vestager.

D'altra banda, les empreses rescatades i els governs de cada país hauran de traçar una «estratègia de sortida», sobretot en el cas de grans societats que hagin rebut una quantitat significativa de fons estatals.