Les classes extraescolars cauen un 85% en les acadèmies privades gironines pel coronavirus

Les classes extraescolars que es fan en acadèmies privades de les comarques de Girona han caigut dràsticament, com a conseqüència del coronavirus. En concret, aquests centres han vist com amb prou feines un 15% dels alumnes matriculats han continuat el curs, mentre que la resta s'han donat de baixa. A més, la majoria d'acadèmies han hagut d'ajustar els preus ja que molts pares ho han reclamat, però tot i això, la davallada d'alumnes ha estat "molt considerable". Cal tenir en compte que moltes empreses han hagut d'invertir en tecnologia per poder adaptar les classes presencials a l'online. Uns dels que ho han hagut de fer són els centres que preparen oposicions, que donen per fet que aquest model híbrid ha arribat per quedar-se.

El sector de l'educació ha estat un dels més afectats per la crisi del coronavirus. Més enllà de les escoles, on s'ha notat especialment el cop ha estat en les acadèmies privades que ofereixen classes de repàs o cursos d'idiomes. A les comarques de Girona, aquests centres han vist com un 85% dels alumnes que tenien es donaven de baixa. La gran majoria són joves d'entre vuit i setze anys a qui els pares han desapuntat d'aquestes acadèmies ja que consideren que "l'online no és el mateix".

En aquest sentit, la membre de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) i directora de l'Aula Espai d'Estudis de la Bisbal d'Empordà, Andrea González, lamenta l'actitud d'alguns pares que no valoren "la feinada que ha suposat" canviar del presencial a l'online. González diu que malgrat que han rebaixat el preu de les classes no ha servit per mantenir les matrícules.

"En el nostre cas hem passat de 25 euros al mes per quatre classes presencials d'una hora al mes a 18. Tot i això ens trobem que molts pares ens diuen que s'esborren perquè ara es troben que igualment han de vigilar que el nen estigui pendent de l'ordinador", assenyala.

La directora de l'acadèmia, a més, explica que per poder seguir oferint els serveis han hagut de comprar llicències de plataformes digitals per fer videotrucades, a més d'adaptar tots els continguts. "El problema és que aquestes despeses les hem de fer encara que ens pleguin tots els alumnes d'extraescolars, ja que tenim altres estudiants", recorda.

Oposicions i cursos es mantenen

Qui no ha decidit deixar els estudis que feien han estat els alumnes adults. González explica que la majoria han entès "perfectament" la situació i s'han adaptat a seguir online, a partir de les pautes i els nous recursos que els han ofert les acadèmies.

En relació a les oposicions, llevat de la incertesa que ha generat el fet que els processos que estaven en marxa s'hagin aturat, els centres no han notat una caiguda dels alumnes. En bona mesura perquè molts dels negocis cobren per endavant. El que sí ha suposat un "esforç important" ha estat canviar el model presencial a un estrictament online.

És el cas d'Òrbita Gironina, una acadèmia que prepara opositors i que treballa des de fa anys de manera presencial. Des de fa dos mesos les aules estan buides i s'han adaptat a treballar a través d'internet per poder seguir donant servei als seus estudiants.

El seu director, Alexis Folch, explica que estan molt a sobre dels alumnes que els pugui costar més el fet d'haver d'estudiar online, si bé destaca que el model els afavoreix en algunes coses, com per exemple, que tenen penjada la classe del professor al portal. D'aquesta manera la poden repetir les vegades que els faci falta.

Model híbrid

Tant Folch com González donen per fet que el model híbrid ha arribat per quedar-se a les acadèmies, ja que serà difícil que es repeteixin les imatges d'aules plenes. "Hem hagut de fer una plataforma, els professors han hagut de dedicar molt temps, però hem après molt. Evidentment ho seguirem mantenint en els dos formats", explica Folch.