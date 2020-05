Denuncien tales d'arbres enmig d'una zona de Pals protegida

Una entitat ecologista i els partits de l'oposició de Pals (Baix Empordà) denuncien que s'estan fent tales massives d'arbres a la zona de Rodors, en ple confinament. La zona de Rodors de Pals torna a generar polèmica mediambiental per l'aparició d'una pila d'arbrat a terra al costat de maquinària per retirar-lo.

Segons l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals i els partits Compromís per Pals i el PSC, es tracta d'una tala massiva d'arbres en una zona que, recorden, està protegida per la moratòria de la Generalitat, que impedeix fer actuacions en certs espais de la Costa Brava. A més, la suposada tala s'hauria produït en ple confinament, fet que fa sospitar encara més els denunciants.

Cal tenir en compte que en aquesta zona del Pals està previst que s'aixequin 1.298 apartaments, un fet que ha portat Salvem Platja de Pals a denunciar en repetides ocasions el projecte per evitar que es dugui a terme. Finalment, la moratòria d'un any decretada pel Govern ha impedit que es tirin endavant actuacions urbanístiques polèmiques, entre les quals la de la zona de Rodors.

El portaveu de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, adverteix que amb la llei a la mà «és impossible» que hi hagi cap tipús de llicència vigent per talar perquè, si n'hi havia ha caducat, i si no n'hi havia, l'Ajuntament no en pot donar cap.

L'Ajuntament desmenteix que es tracti d'una tala d'arbres massiva. Ho defineixen com una poda de manteniment.