Una empresa de la Garrotxa elabora una mampara low cost amb cartró i plàstic

Can Make, un taller creatiu que fabrica digitalment diferents elements, ha ideat una solució de baix cost per a fabricar mampares de protecció davant la desescalada de la crisi sanitària de la Covid-19.



El material més utilitzat per a elaborar aquestes mampares és el metacrilat, però els estocs s'estan acabant i els terminis d'entegra són llargs.



En un missatge compartit al seu perfil d'Instagram, els reponsables de Can Make expliquen que "al llarg d'aquests dies hem parlat amb molta gent preocupada, que necessita protegir els seus negocis". i afegeixen: "Ahir li vaig dir a la Mireia: se'ns ha acabat el metacrilat i ja no podem fer proteccions, i em va contestar: les hauras de fer de cartro". Dit i fet, en poques hores van fer el disseny i van elaborar un prototip funcional preparat per comercialitzar.



"Són proteccions low cost de cartró, reciclables, fetes a la Garrotxa, que esperem que resolguin els problemes de molta gent. El plàstic d'aquests prototips és el dels envasos de les pizzes de Casa Tarradellas", conclouen.