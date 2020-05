Quan entrarà Girona en la fase 1 de la desescalada?

Tres regions sanitàries catalanes -Pirineu/Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona- entraran aquest dilluns en la fase 1 de la desescalada i, per tant, viuran un cert retorn a la normalitat. Quan arribarà el torn de Girona? Podria ser d'aquí a una setmana? Hauran de passar quinze dies més?

No passar a la fase 1 de desescalada ha suposat un «gerro d'aigua freda» per als comerciants gironins i també per a milers persones, sobretot les que viuen en entorns rurals i amb menys risc de contagi. No obstant això, no sembla que la Genaralitat tingui pressa per avançar fases de manera ràpida.

El govern català no vol precipitar-se i només demanarà al Ministeri de Sanitat el canvi de fase de desescalada per a altres regions sanitàries catalanes quan consideri que és el "bon moment" per fer-ho, és a dir quan els indicadors i dades que cal tenir en compte "ho recomanin", segons va dir dissabte la consellera de Sanitat, Alba Vergés.

La consellera es va mostrar molt prudent i va evitar aventurar pronòstics respecte a quan podrien entrar en fase 1 altres zones de Catalunya, especialment aquelles en què es troben les grans ciutats, amb Barcelona al capdavant.

"Anem bé, la tendència és l'esperada, és un comportament normal de l'epidèmia", ha dit Vergés a l'habitual roda de premsa telemàtica juntament amb la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Catalunya va superar ahir els 11.000 morts per coronavirus des del començament de l'epidèmia, segons les dades aportades per les funeràries al departament de Salut, però la consellera va recalcar que s'observa "una tendència decreixent molt estable" en el nombre de contagis i víctimes.

Vergés va recordar que la Generalitat treballa amb l'Ajuntament de Barcelona en una oficina per al desconfinament de la ciutat i va insistir que proposaran passar a la següent fase quan ho creguin "convenient", perquè és important no avançar dates que després no es puguin complir i "gestionar bé les expectatives ciutadanes".

El que sí que va anunciar la titular de Salut és que els centres d'atenció primària de Catalunya realitzaran test PCR a les persones que tinguin símptomes de coronavirus, un cop la regió sanitària en la qual estiguin entri en fase 1 i els metges ho aconsellin.

Aquestes proves començaran per tant dilluns que ve a les regions sanitàries catalanes que entrin en fase 1 aquest dia i només es realitzaran a les persones que presentin símptomes de Covid-19 i quan el facultatiu d'atenció primària ho consideri oportú.

"No seran proves arbitràries ni es faran a tota la població", va precisar Vergés, que va subratllar que la majoria dels centres d'atenció primària ja disposen del nou protocol per a aquestes proves, l'objectiu és "poder detectar ràpid els casos, identificar els contactes i fer el seguiment a fi de controlar l'epidèmia".

La consellera va aconsellar mantenir la "prudència" amb la qual s'ha actuat fins ara i no acudir directament al CAP, sinó accedir als professionals de la salut de manera telemàtica o telefònica.

Segons Vergés, i que això funcioni en les tres regions sanitàries que passaran a fase 1, serà una bona manera de comprovar que "anem pel bon camí", tot i que estan treballant per reforçar als professionals de l'atenció primària.

Va afegir que l'atenció primària ha de treballar de manera conjunta i molt coordinada amb salut pública per fer el seguiment de tots els casos possibles i la identificació i seguiment dels seus contactes per frenar l'expansió.

Fins divendres passat, 8 de maig, l'atenció primària catalana ha fet seguiment de l'estat de 160.336 persones amb possibles símptomes de Covid-19.

Vergés va restar importància respecte a l'eficàcia que des del punt de vista epidemiològic té el fet que algunes empreses facin test als seus treballadors, tot i que les empresa privades són lliures de decidir fer-los.