Les escoles Vedruna demanen als seus treballadors retornar un 10% del salari net

Els sindicats denuncien que les escoles Vedruna de Catalunya «exigeixen» als seus empleats que facin una «aportació voluntària» del 10% del salari net, a mode de donació, segons va enviar la Fundació Vedruna en un comunicat el 30 d'abril i que afecta a tot el seu personal dels 34 centres de Catalunya, i en el cas de província de Girona, sis escoles amb prop de 300 treballadors.

«No ens esperàvem absolutament res. Sí que deien que la situació s'havia complicat des de la Covid-19, però nosaltres hem seguit igual que a la resta d'escoles, amb el treball des de casa», va explicar, ahir, una de les persones afectades de la província, que vol mantenir l'anonimat. «Se'ns va citar en un claustre [per via telemàtica], on se'ns va comunicar aquesta proposta». Segons va detallar a Diari de Girona, mestres i professors segueixen treballant i estan en contacte dia a dia amb els seus alumnes, als quals els proposen activitats a través de les plataformes Classroom o Moodle. A més, han hagut de flexibilitzar els seus horaris segons la situació de cada estudiant. «Ens hem hagut d'adaptar a les necessitats de les famílies perquè no tothom té tres o quatre ordinadors a casa i molts estan fent teletreball, suposo que s'ho han de gestionar», assenyala.

Els sindicats UGT i CCOO, per la seva banda, carreguen contra Vedruna i assenyalen que l'Administració ja els ha fet el pagament per mòduls per cobrir les nòmines dels seus treballadors i que han aplicat ERTO a tots els empleats que no formen part de l'ensenyament obligatori cobert per a les escoles concertades, com ara personal de cuina, monitors de menjador o docents de la franja no obligatòria de 0-3 anys. A més, apunten que les famílies continuen pagant part de les mensualitats, tot i que la Fundació Vedruna justifica que han aplicat una «reducció molt important en les quotes» per ajudar i empatitzar amb els pares i mares dels alumnes, que en el cas de la província de Girona, inclou els centres de Palamós, Palafrugell, Girona, Arbúcies, Ripoll i Puigcerdà.

Malgrat les mesures econòmiques adoptades, com els ERTO, la Fundació al·lega que amb «aquest conjunt d'accions no n'hi ha prou» i, per aquest motiu, plantegen una aportació del sou. «Us demanem a tots, equip de gestió, equips directius, mestres i professors, personal del PAS [Personal d'Administració i Serveis] i treballadors de l'Oficina Tècnica que aporteu de forma voluntària a la Fundació Vedruna Catalunya Educació el 10% del vostre salari net fins que els alumnes puguin tornar a l'escola amb normalitat», van demanar a la carta.



«Amenaça encoberta»

UGT Educació titlla d'«absolutament injustificada» la mesura, i que suposa una «amenaça encoberta de futurs acomiadaments». A més, s'ha fet arribar una circular a alguns centres amb el número de compte on fer l'ingrés i es tractaria d'una aportació que s'hauria de fer posant dades personals, amb noms i cognoms, amb el pretext d'aplicar una desgravació fiscal. Per tot plegat, el sindicat assenyala que la carta adquireix «un caràcter i un to que voreja l'extorsió». «S'ha fet arribar la carta sense parlar amb ells, sense intentar negociar amb representants sindicals ni donar números», lamenta Cristina Martín, responsable d'Ensenyament Privat UGT Catalunya. «Si aquestes escoles estan infrafinançades, que és cert que ho estan, això ho han de reclamar a l'administració, que és la que ha de sostenir el sistema públic d'educació», argumenta. «Però en cap cas als treballadors».