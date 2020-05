El Govern rectifica i permetrà desplaçaments a segones residències en la fase 1

El Govern canvia de criteri en un mateix matí i permet ara els desplaçaments a segones residències dins d'una mateixa província, illa o àrea sanitària autoritzada en passar el dilluns 11 a la fase 1 del pla de desescalada, que suposa avançar en la relaxació de les restriccions imposades per l'estat d'alarma. En la roda de premsa organitzada ahir per explicar el contingut de la normativa que regula les activitats permeses en la fase 1 que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), fonts del Govern van sostenir que les pernoctacions en segones residències no estaven permeses en aquest tram del pla de desescalada, ni tan sols dins de la mateixa província, illa o regió sanitària.

Justificaven aquesta decisió en un desig d'evitar la sèrie d'activitats addicionals que impliquen aquests moviments, com les visites al supermercat o comerços per omplir la nevera i posar a punt l'habitatge. Segons aquestes fonts, per visitar les segones residències seria necessari esperar unes setmanes més fins a aconseguir la fase 2. No obstant això, el president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar en roda de premsa hores després que sí que era possible viatjar a segones residències dins de la mateixa província, la qual cosa va generar confusió davant dues informacions contradictòries emeses des del mateix executiu. Finalment, des de La Moncloa van assegurar que «sí que és possible traslladar-se a segones residències dins de la mateixa província o zones que passin dilluns a la fase 1, igual que està permès el desplaçament a hotels i allotjaments turístics».



La fase 1

L'ordre que regula les activitats dins de la fase 1 permet la reobertura d'hotels i establiments turístics sempre que mantinguin tancades les seves zones comunes. Des del dilluns 11 passen a la fase 1 Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, Múrcia, Extremadura, Ceuta i Melilla, Andalusia, excepte Granada i Màlaga; Conca i Guadalajara, Balears, Canàries, i algunes àrees sanitàries de Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i Catalunya, però no el gruix d'aquests territoris.



Mobilitat limitada

Els habitants dels territoris que a partir de dilluns passen a la fase 1 de la desescalada es podran moure lliurement dins d'aquests i abandonar els seus municipis, per dur a terme les activitats que estan permeses, però no podran sortir dels seus límits, encara que siguin contigus a un altre territori que es trobi en la fase 1. En el cas de Catalunya, que s'ha dividit per regions sanitàries, els habitants de la zona de Terres de l'Ebre no podran passar al Camp de Tarragona malgrat que a l'interior de cadascuna d'elles s'haurà iniciat el desconfinament. És a dir, si es viu a Tortosa, es podrà anar, per exemple, a l'Aldea a prendre el vermut, però no a Reus.

Les úniques excepcions a aquest veto són els viatges per motius de treball i per cuidar persones, com succeeix també entre els territoris que estan en diferents fases o en fase 0. En la fase 1 es mantenen les franges horàries per fer passejos i activitats esportives, la sortida de gent gran i persones vulnerables, i la dels nens. El BOE recull que les comunitats autònomes podran adaptar aquest horari, dues hores amunt i avall, a les condicions meteorològiques de cada zona, per evitar que alguns col·lectius hagin de sortir a les hores de més calor.