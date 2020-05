Els llimbs dels fisioterapeutes

El col·lectiu de fisioterapeutes catalans ha estat setmanes enmig de llimbs legals per normatives contradictòries que els han deixat desemparats entre els professionals i la decisió de la majoria de negocis de tancar. No ho tenien prohibit, però, si ningú podia sortir de casa, no tenia sentit mantenir les persianes aixecades. Ara estan reobrint amb unes mesures sanitàries extremes ja que la seva feina requereix el contacte físic.

El 23 de març, la consellera de Salut, Alba Vergés, va decretar la suspensió de l'activitat de caràcter no urgent de fisioteràpia a través d'una resolució de la Generalitat. Però en els decrets del BOE del 28 i 29 de març s'establia que podien seguir oberts. Això va deixar els professionals en una situació d'inseguretat jurídica ja que no podien accedir a ajuts per a autònoms o als ERTOs. Els col·legis es van queixar. El degà, Ramon Aiguadé, en un noticiari adreçat al col·lectiu, explica que van decidir reforçar el seu servei d'assessoria laboral i jurídica, tot i que l'augment de la demanda va provocar situacions de saturació ja que els professionals tenien múltitud de dubtes. « Us demano disculpes si en algun moment no hem pogut oferir-vos la millor atenció», admetia.

A Girona, les persianes van abaixar-se majoritàriament els primers dies de l'Estat d'alarma. Les trucades als centres de fisioteràpia anul·lant visites eren constants. Fins al punt que no tenia sentit mantenir obert. «Érem un possible vector de contagi de nosaltres cap als pacients que després anava a casa, i d'ells cap a nosaltres», explica Lídia Alba Rodríguez, de Sanna Fisioteràpia, un centre del carrer Santa Eugènia entre Can Ninetes i la plaça del Barco. Per això van decidir «amb plena consciència» tancar per evitar ser un agent propagador tot i que legament podien seguir oberts. «Aquests dies eren com quan hi ha decretada una vaga i pots decidir si obrir o no», exposa la fisioterapeuta gironina. El 17 de març, van tancar el local. El negoci és de tres sòcies i té quatre treballadors més. No tenien dret a cap ajut i van haver de renegociar -temporalment el lloguer del local.



Passar de 5 a 2 pacients per torn

El 4 de maig van reobrir, coincidint amb el permís d'obertura als petits comerços amb cita prèvia. Ho fan amb unes mesures molt exigents per evitar cap contagi. Quan abans s'atenien cinc pacients al mateix temps en mitja hora, ara només poden ser dos per respectar les distàncies. A més, el client ha de portar mascareta de casa i si el tractament requereix d'algun aparell (d'elèctrodes, per exemple), se l'han d'endur a casa. Els fisioterapeutes porten guants, mascareta FFP2, ulleres de protecció o una pantalla, i un impermeable a sobre de l'uniforme habitual. Han de desinfectar a consciència després de cada client i tenir una ventilació permanent. Alba diu que no té por, però sí «respecte» i que a tots els pacients que van al centre prèviament se'ls pregunta si han tingut febre, tos o si han estat exposats al virus. Indica que aniran recuperant treballadors a mesura que puguin anar incrementant el número de pacients.

Aprofita per reclamar que les mútues paguin més diners per cada pacient que els deriven, tenint en compte, a més a més, que són ells qui s'han hagut de comprar tot el material de seguretat. En el seu cas, el 70% de clients prové de mútues privades. «És una reivindicació històrica, però amb més raó», etziba. El benefició per client no arriba ni als cinc euros.