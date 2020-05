Lloret de Mar permetrà ampliar les terrasses i rebaixarà un 50% les taxes d'ocupació de via pública a bars i restaurants

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) permetrà ampliar les terrasses i rebaixarà un 50% la taxa als bars i restaurant del total que tingui aprovat cada local. Es tracta d'un acord que l'equip de govern ha pres amb la resta de grups municipals a més dels quatre regidors no adscrits. D'aquesta manera, el consistori vol ajudar al sector per tal de poder salvar el major nombre de llocs de treball possible que s'han vist afectats per la crisi provocada pel coronavirus que, de moment, ha deixat gairebé dos mesos tancats aquests establiments. La decisió es farà a través d'un decret d'alcaldia i s'autoritzarà als negocis a ampliar l'espai en compensació a l'espai que perdin per culpa de la necessitat de separar les taules per evitar contagis.

Cada bar, restaurant o cafeteria haurà de fer la petició d'ampliació i la Comissió de Vialitat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, integrada per la Policia Local, la secció de Mobilitat, Via Pública, Serveis Jurídics i els regidors corresponents valorarà i aprovarà individualment cada sol·licitud.

A més es preveu un descompte del 50% de la taxa d'ocupació de via pública del total de metres que cada local tingui aprovat ocupar. En relació als bars, restaurants i cafeteries que fins ara no disposaven de terrassa o era privada, també podran acollir-se a aquesta mesura extraordinària.

Les ampliacions de terrasses que estiguin a la via pública hauran de disposar d'elements separadors entre els seus clients i els vehicles que circulin per la calçada i des de l'Ajuntament farem una proposta amb diverses opcions. L'Ajuntament preveu ocupar voreres i fins i tot aparcaments que estiguin a tocar dels locals.



Prop de 3.500 treballadors afectats

Lloret és, de llarg, la localitat amb més afectats pels ERTO de la Costa Brava. En total, se n'han presentat prop de 600 que afecten uns 3.500 treballadors. Conjuntament amb la localitat veïna, Blanes, acumulen més d'un miler d'expedients i més de 6.000 persones que s'hi ha hagut d'adherir per la crisi provocada per la pandèmia.