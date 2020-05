Mor als 65 anys l'alcalde de Campelles, Joan Dordas

Aquest diumenge ha mort el fins ara alcalde de Campelles, Joan Dordas, després d'una malaltia contra la qual estava lluitant, als 65 anys. Dordas afrontava el seu tercer mandat com a alcalde del municipi de la Vall de Ribes, després de guanyar les eleccions del maig del 2019, per Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. Va assumir el càrrec de batlle l'any 2011, formant part d'una candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya. El 2015 va accedir a un segon mandat, presentant-se sota les sigles d'Independents de Campelles, llista vinculada al partit republicà. Dordas també ha estat conseller comarcal al Ripollès. En aquest mandat, formava part del grup d'Esquerra Republicana, actualment a l'oposició.

La transcendència pública de Joan Dordas, però, va anar més enllà de la seva vessant en la política. Dordas va estar molt vinculat al món de l'esport, especialment al futbol. De fet, va presidir la Ribatana Club de Futbol. També era una cara molt visible en la seva tasca com a ramader a la vall i a la comarca. Alhora, va ser un col·laborador assidu dels mitjans de Corisa Media Grup, participant per exemple en infinitat de tertúlies d'actualitat a Televisió del Ripollès, en els seus anys com a alcalde de Campelles.

La seva família ha exposat en un comunicat que «el buit i el dolor que deixa és irreparable. Entre tots i totes farem que el seu sentit de l'humor, les seves ganes de gaudir de la vida i el seu amor per la seva terra i les persones que més estimava segueixin vius. Tan bon punt ens poguem abraçar, farem la despedida que tan es mereix».

Des del grup comarcal d'Esquerra Republicana també han mostrat el seu condol per la pèrdua de Joan Dordas.