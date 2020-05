El nombre de pacients greus a Girona baixa al nivell de fa un mes i mig

Els malalts que es troben en estat greu per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona han caigut als nivells de fa un mes i mig. En concret, a la província hi ha 26 persones ingressades en aquest estat per la malaltia, una xifra que no es veia des del passat 22 de març. Aquest divendres la xifra era de 31 persones en estat greu, per tant aquest és el quart dia consecutiu que cau el nombre de pacients en aquest estat. El nombre de professionals contagiats per la SARS-CoV-2 també torna a baixar i ara són 111 els treballadors sanitaris que tenen la COVID-19, catorze menys que divendres. Quant al total d'hospitalitzat, el nombre no va variar respecte a divendres i continuen sent 318, per tant es trenca una dinàmica de tres dies consecutius a la baixa.

Divendres es van registrar 11 noves morts i el total ja fregava les 700 amb 697 en total. Pel que fa al nombre de casos nous se'n van registrar 43 més, assolint un total de 5.776 contagiats.

Quant als hospitals comarcals, ahir només es van facilitar dades de Blanes i Campdevànol. Després de deu dies sense cap ingrés, l'hospital de Blanes en va rebre un de nou. Actualment n'hi ha tres d'ingressats. El nombre de professionals sanitaris positius dels diferents centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es manté en quatre.

D'altra banda, a Campdevànol es va registrar una nova alta i només hi resten dos pacients ingressats per COVID-19. A més, s'han curat dos sanitaris més i actualment n'hi ha tres de positius.



Menys morts a Espanya

Les morts diàries per coronavirus a Espanya van baixar significativament ahir, ja que se'n van registrar 179, segons va informar ahir el Ministeri de Sanitat. Es tracta de mig centenar de finats menys que els registrats divendres (229) i una xifra també menor a les de dijous (213) i dimecres (244). La caiguda del nombre de positius confirmats per PCR en un dia també va ser rellevant i són 604, amb un increment de només el 0,27% i lluny dels 1.095 positius de divendres. En total, des de l'inici de la pandèmia per la COVID-19 s'han registrat 26.478 morts i 223.578 contagis arreu de l'estat espanyol. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi va haver 489 nous ingressos –762 divendres– i 70 entrades a l'UCI, 15 menys que divendres.

Madrid (132), Catalunya (79) i el País Basc (47) són les tres comunitats amb més ingressats per coronavirus ahir, mentre que Catalunya (34) i Madrid (15) són les que acumulen més nous casos a la Unitat de Cures Intensives. En total, 11.292 persones han passat per l'UCI per mirar de superar el coronavirus i ja hi ha hagut fins a 122.265 pacients hospitalitzats en tota la pandèmia. «Tenim bones dades en aquesta tendència descendent de la pandèmia», va valorar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que va recordar que les xifres corresponen a divendres «i encara sense l'efecte cap de setmana».



«Menys de deu casos nous»

«Hi ha deu comunitats que ens han notificat menys de deu casos nous de coronavirus», va continuar Simón, que també va posar sobre la taula altres dades favorables com el fet que set comunitats autònomes hagin tingut dos o menys morts per la COVID-19 en les darreres 24 hores. «I els 70 nous ingressos de l'UCI es concentren en dues comunitats –Catalunya i Madrid-, ja que 13 n'han tingut dos o menys d'aquests ingressos», va puntualitzar el coordinador del Ministeri de Sanitat, que va afegir que són 47.481 els sanitaris afectats pel coronavirus des del principi de la pandèmia.

«La gran majoria d'ells han estat donats d'alta i l'augment de casos és perquè s'estan incrementant les proves al col·lectiu», va voler precisar Simón.