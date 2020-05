La Policia Local de Torroella intervé més d'11 quilos de marihuana a dues persones

La Policia Local de Torroella de Montgrí, ahir, va detenir dues persones, un home de cinquant-un anys i una dona de trenta-nou anys, veïns de l'Alt Empordà. Els agents els van sorprendre amb més d'11 quilos de cabdells de marihuana ocults en el maleter del seu vehicle.

La detenció i la confiscació van ser fetes al barri de Fora Portal de Torroella de Montgrí, durant un dels controls preventius que realitza el cos policial per garantir el compliment de les mesures de confinament.

L'actuació va tenir lloc al voltage de la una de la matinada. Una patrulla va aturar un vehicle, en el qual viatjaven dues persones. Quan les van demanar la documentació i els motius del desplaçament, van respondre amb frases incongruents i contradictòries. Mentre els escoltaven, els agents van sentir una olor molt intensa que procedia de l'interior del vehicle.

Per aquest motiu, van demanar al conductor que obrís el maleter. En el seu interior, van trobar que entre eines de la construcció, hi havia tres bosses industrials de plàstic negre que eren el focus de l'olor de marihuana.

En obrir les bosses, van comprovar que estaven plenes de marihuana, per la qual casa van procedir a detenir les dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública.

Un cop finalitzat el servei, la Policia Municipal va lliurar els detinguts i la substància als Mossos d'Esquadra perquè passin a disposició del Jutjat de la Bisbal.



Detencions

Aquesta setmana, ha estat prodiga en detencions per cultiu de marihuana. Fa pocs dies la Policia Nacional va desmantellar dues plantacions en habitatges unifamiliars de Tordera. Dos detinguts eren membres d'una organització de delinqüents i cinc eren membres de dues famílies captades a Albània amb enganys. També aquesta setmana, els Mossos van detenir quatre homes que preparaven un descampat de 1.000 m2 per plantar plançons de marihuana. En el moment de la detenció n'havien plantat 633 i en tenien 406 de preparats per plantar.

