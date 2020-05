La restauració calcula que un 25% dels locals tancaran

La Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) preveu que un 25% dels restaurants no podran superar la crisi provocada per la covid-19 i hauran de tancar el negoci. L'entitat creu que una quarta part de l'empresariat «veu molt complicat» continuar després de pràcticament dos mesos aturats i amb la represa gradual que ha marcat el govern espanyol.

«És una situació greu», explica per exemple el president del Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú, Jordi Gasol, que calcula que haurà d'invertir «entre 3.000 i 4.000 euros» al seu restaurant per reobrir amb les mesures de neteja i seguretat necessàries. Gasol lamenta que e proper estiu serà complex: «Res serà com abans, ni de bon tros».

L'habitual anar i venir de cambrers a les terrasses dels bars i restaurants s'ha convertit en un silenci sepulcral durant les darreres setmanes. Una situació que molts empresaris confiaven deixar enrere el proper dilluns 11 de maig amb l'entrada a la fase 1 del desconfinament, la qual permet obrir el 50% de les terrasses. La tornada a l'activitat, però, haurà d'esperar a centenars de pobles i ciutats, com Girona o Vilanova i la Geltrú, on el sector ha entomat l'endarreriment de la reobertura «amb frustració i resignació».

El president del Gremi d'Hostaleria de la capital del Garraf, Jordi Gasol, explica que bona part dels restauradors tenien previst obrir dilluns, encara que fos amb l'espai de la terrassa limitat. Gasol apunta que «molt pocs locals» s'han acollit fins ara a servir menjar per emportar –l'única opció prevista a la fase 0-, i assegura que «hi ha molts negocis amb ganes d'aixecar les persianes i recuperar els treballadors dels ERTOs».

En paral·lel als càlculs sobre el número de taules que podrà posar en marxa cada establiment quan pugui reobrir, els empresaris estan buscant la manera d'introduir les mesures de seguretat que exigeix el govern espanyol per evitar un hipotètic contagi del coronavirus. Gasol reconeix que «serà complicat» adaptar-s'hi, especialment a l'hora de repensar elements tant quotidians com les cartes, les estovalles o les setrilleres. «Hi haurà dificultats, però amb ganes i optimisme ho assolirem», diu convençut.