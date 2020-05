Sánchez vol prorrogar l'estat d'alarma per cinquena vegada

El president del Govern, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir en roda de premsa i va anunciar les intencions de l'executiu de prolongar, per cinquena vegada, l'estat d'alarma. La darrera pròrroga va suposar un batibull dins l'hemicicle del Congrés amb un ball d'afirmacions i rebutjos cap a la nova pròrroga. De fet, l'executiu va aconseguir una ajustada votació gràcies al suport de Ciutadans i PNB, i l'abstenció final del Partit Popular, mentre que tots els partits catalans –ERC, JxCat i CUP– hi van votar en contra. Ara, Sánchez espera aconseguir el suport per allargar aquesta situació almenys 15 dies més, i per fer-ho mira cap als republicans. «Hi haurà diferents estats d'alarma. Ja estem veient diferents estats d'alarma», va dir Sánchez al·ludint a l'entrada de diversos territoris a partir de dilluns en l'anomenada fase 1, que permetrà als seus habitants mantenir reunions de fins a 10 persones, acudir a comerços la superfície dels quals sigui menor de 400 metres quadrats i gaudir, amb limitacions, d'activitats culturals en museus i biblioteques.

Durant la compareixença, el cap de l'executiu va subratllar, sobretot, la importància de la responsabilitat individual en aquest nou estadi, més relaxat, del combat contra la pandèmia. «Demano cautela als qui entren en la fase 1 –va explicar. El virus no ha desaparegut. Segueix aquí, a l'aguait. El perill no s'extingirà fins que trobem una vacuna. Mentrestant, hem d'estar alerta». Per aquest motiu va apuntar que creu necessari prorrogar l'estat d'alarma, un instrument «constitucional», que s'ha mostrat «eficaç» i del qual també s'han dotat altres països als quals la pandèmia ha actuat amb força, com França, Itàlia i els Estats Units.



Aliances parlamentàries

Les aliances parlamentàries per aprovar una nova extensió no estan assegurades. El PNB no és partidari de portar les mesures excepcionals més enllà del 24 de maig. El PP, que es va abstenir dimecres passat, va anunciar que hi votarà en contra. La principal esperança del Govern se situa en Cs, un partit amb el qual Sánchez es va comprometre a deslligar els ERTOs i les ajudes socials aprovades del decret d'alarma, perquè continuïn en vigor si aquest paraigua jurídic decau, tot i que aquest gest li va costar a la líder del grup, Inés Arrimadas, la renúncia de Juan Carlos Girauta –exdiputat i apartat de la vida pública des del 2019 però que mantenia el carnet. L'enteniment de la coalició del PSOE i Unides Podem amb els taronges va provocar el malestar d'ERC, que ja havia anunciat abans que votaria en contra de la pròrroga, deixant enrere les seves anteriors abstencions, un moviment que el Govern atribueix a la proximitat de les eleccions catalanes i la seva competició amb JxCat. «El PSOE ha de decidir si es llança en braços de Ciutadans o si manté les majories de la investidura», va dir el líder republicà, Oriol Junqueras, l'endemà de la votació.



La taula de diàleg

Sánchez va respondre als republicans que no hi ha cap canvi de cromos. La taula de diàleg entre l'executiu central i el Govern, pactada amb ERC a canvi de la seva abstenció en la investidura, es reunirà quan es recuperi la normalitat. «Hem de ser conscients que l'estat d'alarma és prioritari, però no és un projecte polític. És una necessitat», va apuntar.

D'altra banda, els vincles entre Sánchez i Pablo Casado passen per hores baixes. El principal motiu d'aquesta davallada són els atacs del PP al Govern que anticipen el fracàs d'un pacte de reconstrucció social i econòmica a mitjà termini, com vol Sánchez, que així i tot tampoc s'ha esforçat aquestes setmanes a mantenir una comunicació fluida amb el líder de l'oposició. Però el president va insistir en la importància d'aquesta iniciativa. «Hem d'aconseguir aquesta reconstrucció des de la unitat: Govern i oposició», va concloure.