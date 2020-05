«Les videotrucades han augmentat, molt, però també l'ús del telèfon fix»

Enganxats al mòbil, a l'ordinador, a les tauletes... El confinament dels últims dos mesos ha anat estretament lligat a l'ús d'internet, i Carles Busquets, director d'Operacions i Xarxa de Telefónica al Mediterrani, ens ho confirma amb dades clares, com l'augment del 47% de dades usades a través del mòbils en una província de Girona cada vegada més connectada en més pobles amb 4G i fibra òptica.



El trànsit de dades mòbils ha augmentat un 47% a Girona en dies laborables durant el confinament i un 19% a Catalunya. Com s'explica aquesta diferència?

En tots els territoris s'ha produït un augment generalitzat de les trucades i del consum de dades, des de fix i des de mòbil. En general, els increments més grans es van produir la primera setmana de confinament i, una vegada superats aquests primers dies, els consums s'han estabilitzat, encara que mantenint-se molt per sobre del consum habitual a causa del canvi en els hàbits per les limitacions de mobilitat decretades per frenar l'expansió de la covid-19.

Però a Girona més.

En el cas de les dades mòbils, a Girona hem detectat augments de consum del 47% en dies laborables i del 15% en cap de setmana, per sobre dels registrats de mitjana a Catalunya, que són del 19% i del 8%, respectivament. Cal entendre que el treball s'ha desplaçat des de les indústries i centres d'oficines, situats als afores de les ciutats, cap als domicilis a la ciutat. Aquest desplaçament de grans masses fa que el consum es dispari en determinades zones per sobre de la mitjana.

Tant a Girona com a Catalunya l'increment de trucades de veu també és molt elevat.

I a través del mòbil?

Les trucades a través del telèfon mòbil han augmentat a Girona un 52% durant els caps de setmana i un 42% si comparem un dia laborable de les setmanes de confinament amb un dia laborable normal.

Així no és cert que ens hàgim passat tots a les videotrucades?

Sens dubte l'ús de videotrucades ha augmentat moltíssim des de l'inici del confinament, però la recuperació de les trucades de veu, en particular a través del telèfon fix, és un indicador de com la societat catalana adopta pautes de consum responsable de les xarxes de telecomunicacions per afrontar els increments de trànsit, usant el telèfon fix en comptes del mòbil per efectuar trucades.

Tenen dades sobre l'ús de WhatsApp o de plataformes com Skype, Zoom, Meet...?

WhatsApp és, per exemple, l'aplicació que va registrar un major creixement en la xarxa de Telefónica al començament de la crisi. En la setmana del 9 al 15 de març, el trànsit de WhatsApp va créixer un 698%, la qual cosa significa la gestió de 381Gbs més dels habituals. El dissabte 14 de març també va ser el pic màxim de la setmana en l'aplicació de missatgeria. També ha crescut el trànsit de les eines de videoconferència amb Zoom al capdavant, l'ús del qual s'ha multiplicat per 15 respecte als nivells previs a la crisi.

A Girona ha pujat un 20% el trànsit de dades per banda ampla fixa, però encara queden força pobles sense fibra òptica.

Durant el confinament, el trànsit de dades en la banda ampla de Telefónica a Girona està sent un 29% superior en cap de setmana i un 20% els dies laborables. A escala estatal, Telefónica ha registrat en un mes, des de l'inici de la crisi del coronavirus fins al diumenge 12 d'abril, un creixement en el trànsit d'internet en la seva xarxa fixa equivalent al que es produeix en tot un any en circumstàncies normals. En un context en el qual tant la connectivitat com la digitalització de les diferents estructures socials, econòmiques i sanitàries, han resultat ser crítiques, les xarxes de Telefónica han demostrat la seva robustesa i fiabilitat davant pics de trànsit sense precedents.

Quin és el nivell actual de desplegament del 4G i de fibra a les comarques gironines?

La bona resposta que han ofert les xarxes és gràcies a, entre altres factors, la gran extensió de la fibra òptica i al 4G a Girona. Durant l'any passat, Telefónica va estendre la seva fibra òptica fins a 300.000 llars i negocis de la província de Girona i la seva cobertura mòbil 4G va aconseguir en 2019 la xifra rècord del 97% de la població. Els treballs de desplegament de la fibra òptica de Telefónica a la província van permetre que municipis com Sarrià de Ter, Ribes de Freser, Banyoles, la Bisbal d'Empordà, Ordis o Vilabertran comptin des de l'any passat amb accés a fibra òptica.

Aquest any arribarà a més municipis gironins?

Continuem amb treballs de millora i ampliació de la xarxa en municipis on ja s'ha iniciat el desplegament de fibra òptica en anys anteriors, i s'estan desenvolupant plans de treball perquè entrin en cobertura altres poblacions que encara no la tenen. En els últims cinc anys, Telefónica ha destinat 1.119 milions d'euros a l'extensió de la fibra òptica a Catalunya.

Abans parlàvem de trucades, però i la televisió per internet? Ens hem abocat a veure sèries en aquest confinament?

Un dels serveis que més dades estan consumint durant aquests dies són els continguts de televisió sota demanda. En el cas de la nostra plataforma, Movistar+, s'han batut rècords de consum durant el confinament. El creixement mitjà de consum aconsegueix el 50% en relació amb els nivells anteriors a l'estat d'alarma, i ara es consumeixen de mitjana uns 42 milions d'hores diàries de Movistar+. Sense esports en directe per l'emergència, els continguts preferits pel públic són el cinema, els programes infantils i informatius.

Fornite, League of Legends... Els videojocs també deuen haver estat un motiu de l'increment del consum d'internet.

El confinament ha impulsat més, sí és que això era possible, aquesta alternativa d'entreteniment. El trànsit de gaming ha viscut els seus dos principals pics el 29 d'abril i el dissabte 14 de març (primer dia de l'estat d'alarma), quan va multiplicar gairebé per quatre els nivells habituals

A què són atribuïbles aquests dos pics concrets?

El primer pic, al començament del confinament, va ser per actualitzacions generalitzades de programari per part dels usuaris, sumades a un ús molt intensiu. Els següents dies, el trànsit de gaming va anar baixant gradualment, amb alguns repunts, possiblement associats a esdeveniments en jocs concrets, fins a duplicar el trànsit habitual. El pic del 29 d'abril és atribuïble a esdeveniments de jocs rellevants. Les fonts de gaming que més han crescut durant aquest període són PlayStation i Xbox, a més de les descàrregues de jocs en mòbils.

I els esports?

També han experimentat un important ascens. Movistar ha llançat dues iniciatives d'eSports: la Copa Seguim Connectats, un torneig amateur de FIFA 20 en la manera Clubs Pro amb el format 11vs11 per poder jugar en equips de diversos jugadors i la «Copa Seguimos Connectados NBA2K20», amb la participació de jugadors professionals de bàsquet, youtubers i músics.

La capacitat de la xarxa ho aguanta tot?

Aquest tipus de serveis com el gaming són molt exigents amb la xarxa perquè obliguen a tenir una gran flexibilitat i capacitat d'absorció de pics puntuals. De fet, aquest trànsit de gaming es pot multiplicar per 2 o per 3 d'un dia a l'altre.

Què podem fer els usuaris per assegurar-nos el bon rendiment de la nostra xarxa?

Fer un ús eficient de les xarxes, les empreses de telecomunicacions recomanem evitar l'enviament de mails massius, enviar enllaços en comptes de fitxers pesats, descarregar arxius pesats en hores barri, utilitzar el telèfon fix per a les trucades, connectar-se al wifi domèstic quan estem a casa en lloc d'usar les dades mòbils o fer audioconferències en lloc de videoconferències.

I des de les companyies?

Els creixements de trànsit que hem experimentat durant aquests mesos ens donen la confiança que la nostra xarxa està preparada per a les creixents demandes dels nous serveis digitals. Per tant, només podem animar els ciutadans i empreses a aprofitar les noves eines de treball, comunicació i entreteniment per mantenir els seus negocis funcionant i gaudir de les seves estones lliures.