Un caixer automàtic malmès a Sarrià de Ter se suma als dotze que ja hi havia a Banyoles i Serinyà

L'atac amb líquid corrosiu i pintura a caixers automàtics també ha arribat a una entitat bancària de Sarrià de Ter (Gironès). Se suma així als onze caixers inutilitzats a Banyoles, on hi ha hagut l'afectació més important i a Serinyà, amb un caixer malmès.. En alguns casos també hi ha havia adhesius amb la paraula 'lladres'. Va passar la matinada de dissabte i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar els autors i s'està fent patrullatge preventiu. En el cas de Banyoles, els caixers estan situats al centre en carrers com el passeig Indústria, Àngel Guimerà, plaça Major, carrer de la Canal i Pere Alsius.