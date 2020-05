La Creu Roja atén més de 29.800 gironins vulnerables a través del pla específic per fer front a la crisi de la covid-19

La Creu Roja ha atès més de 29.800 gironins a través del pla específic que va engegar l'entitat per fer front a la crisi de la covid-19. En concret, a la demarcació, els voluntaris han fet fins a 33.145 intervencions dirigides a persones vulnerables. Aquí s'hi inclouen, per exemple, les més de 9.500 trucades telefòniques o les 6.317 entregues de béns de primera necessitat (com aliments o productes d'higiene).

A més, a través del pla Creu Roja RESPON, s'han donat ajuts econòmics a 168 persones per poder pagar lloguers o serveis bàsics, s'han fet 23 insercions laborals i més de 500 persones han seguit cursos de formació en línia. Per afrontar els estralls que deixarà la pandèmia, l'entitat ampliarà ara el programa fins a finals d'any.

A la demarcació, l'ONG compta amb dinou assemblees locals i comarcals. Totes elles s'han coordinat per atendre les persones més vulnerables davant la pandèmia. En total, compten amb 457 voluntaris, una xifra que s'ha doblat arran de l'estat d'alarma per la covid-19 (perquè en les darreres setmanes se n'hi ha incorporat fins a 229 de nous).

En concret, la Creu Roja Girona ha fet fins a 9.495 trucades de seguiment a persones grans i col·lectius de risc (a través d'un equip de 40 persones repartides en deu assemblees locals i comarcals). A més, també han dut a terme 65 entregues de medicaments a 45 persones que no podien desplaçar-se per anar-los a buscar als CAP, farmàcies o hospitals.

D'ençà que va començar la pandèmia, els voluntaris de l'entitat han fet 6.317 entregues de béns de primera necessitat a 4.825 beneficiaris. Dins d'aquestes intervencions hi ha, per exemple, 2.975 repartiments d'aliments, 400 kits d'higiene bàsics i altres entregues (com productes de neteja de la llar, farmacèutics o roba).



44,5 tones d'aliments

A més, durant l'estat d'alarma, la Creu Roja ha distribuït fins a 44,5 tones d'aliments. Bé sigui a domicili de persones vulnerables, bé als magatzems de distribució d'aliments o a través de 1.541 targetes de prepagament. L'entitat també ha fet 174 entregues econòmiques a 168 gironins per ajudar-los a pagar el lloguer o serveis bàsics (com l'aigua, la llum o el gas). D'altra banda, han ajudat 12.398 persones a fer diferents tràmits bancaris (per exemple, gent gran).

En matèria d'ensenyament, la Creu Roja ha fet virtual el seu programa d'Èxit Escolar, cosa que ha permès que dotze nens i nenes en situació de vulnerabilitat poguessin continuar el seu suport educatiu en línia. D'altra banda, més de 538 gironins han seguit algun dels cursos formatius online que l'ONG ha fet a través del seu web (un d'específic per la covid-19, un de suport emocional i un de primers auxilis). Pel que fa a l'apartat laboral, l'ONG ha ajudat a inserir laboralment 23 persones i n'ha orientades 36 més de manera virtual.

Per últim, el pla Creu Roja RESPON també ha inclòs accions dirigides al conjunt de la ciutadania. S'han distribuït 1.526 mascaretes a les estacions de tren i autobús, s'ha donat suport logístic als albergs de Girona, Figueres i Lloret de Mar (Selva), s'han posat a disposició del Departament de Salut catorze ambulàncies i s'han activat catorze vehicles més de distribució d'ajuda bàsica i 30 persones de les Unitats d'Emergència Social (UES).



Ampliat fins al desembre

Ara, després que la crisi sanitària comenci a remetre, la Creu Roja sap que en vindrà una altra: l'econòmica i social. Per això, davant "l'increment previsible de la precarietat", l'ONG estén el seu pla específic per fer front al coronavirus i el rebateja amb el nom de Creu Roja RESPON RECUPERACIÓ. Aquest pla durarà set mesos, fins a finals d'any, durant els quals s'espera arribar i atendre 2.400.000 persones vulnerables arreu de l'estat espanyol.

