Directes d'Instagram per donar informació als MIR 2020

Els residents de medicina interna de l'hospital Josep Trueta de Girona van organitzar el divendres 30 d'abril un directe a través de la xarxa social Instagram per donar informació als futurs metges residents interns (MIR).

Els protagonistes van explicar que aquesta iniciativa va néixer perquè normalment entre els mesos de març i abril els MIR visiten diversos hospitals demanant informació sobre especialitats i el desenvolupament de la residència, ja que han d'escollir plaça. Aquest any, a causa del coronavirus, no els ha estat possible dur a terme aquest procediment. Els residents de medicina interna del Trueta, vist que rebien diverses trucades i correus demanant informació, van decidir anar un pas més enllà i buscar una alternativa perquè tots els que estiguessin interessats la poguessin rebre d'una forma diferent i innovadora utilitzant les noves tecnologies.

«Tots hem viscut el que suposa estar decidint el teu futur i ha de ser difícil prendre una decisió des de la distància, de manera que vam pensar que així aconseguiríem apropar-nos», explicava Guillem Policarpo resident de medicina interna de l'hospital. A més, també va indicar que l'especialitat de medicina interna és poc coneguda a les facultats «de la qual sempre n'has sentit parlar, però mai saps a què es dediquen», de manera que l'experiència permetria que els estudiants coneguessin millor l'especialitat.

Al llarg del directe, en el qual van participar diferents residents de medicina interna, van parlar sobre què és aquesta especialitat, quines diferències presenta als diferents hospitals, com és la residència al Trueta, quines activitats no assistencials es fan, a més de respondre als dubtes que diferents futurs MIR que estaven connectats els exposaven.

Al final de la conferència, un cop els van explicar els trets més importants de la professió, van connectar amb dues residents que estaven de guàrdia i van ensenyar les instal·lacions i l'hospital per dins. «Òbviament haguéssim preferit el contacte d'anys previs, quan rebíem les visites dels futurs residents i era tot més proper, però crec que hem aconseguit trencar les distàncies», va assegurar Policarpo.

Van comptar amb unes 50 persones interessades de diferents punts d'Espanya com Madrid o Santiago de Compostela. Abarcar gent de fins i tot l'altra punta del país va ser possible gràcies a la difusió per part de contactes dels residents a les facultats, tant de l'UdG com d'altres de l'Estat, també en va fer-ne repercusió l'hospital, el Col·legi de Metges, entre d'altres. «La veritat que ens vam quedar molt sorpresos de la participació», va assenyalar Policarpo.

Els protagonistes d'aquesta iniciativa, que asseguren estar molt satisfets, explicaven que per a ells va ser molt satisfactori poder explicar la importància de la medicina interna com a especialitat integral en tots els sentits, tant de la salut de la població i les seves malalties com del paper que fa dins els hospitals, però també en el vessant més personal, sent imprescindible la formació en equip i la proximitat amb el pacient.

D'altra banda, asseguren que «si ens ho demanen, ho repetirem sens dubte», ja que van gaudir molt l'experiència «sobretot veure que ha pogut ser útil per a molta gent» i tanmateix, esperen i animen que diferents companys d'altres especialitats i centres també ho facin.