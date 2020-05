Futur incert per als nous metges residents degut al coronavirus

Les mesures extraordinàries i excepcionals que s'han pres per fer front a la crisi sanitària causada pel coronavirus estan repercutint negativament en molts sectors, tant públics com privats, per la incertesa del moment. Un dels col·lectius més afectats és el dels futurs metges residents (MIR), que aquest any han opositat per accedir a la formació d'especialistes mèdics.

A finals de la setmana passada, el president de la secció jove del Col·legi de Metges de Girona i MIR d'últim any al Trueta, Pau Vilardell, admetia que els futurs residents encara no tenien les notes definitives de l'examen que van fer a finals de gener i del qual van obtenir les qualificacions provisionals a mitjans de febrer. «El procés s'està endarrerint molt, és per això que fem una crida al ministre Salvador Illa perquè expliqui unes directrius més clares sobre com serà el procés de selecció de places d'aquest any», va explicar Vilardell. D'altra banda, Cèlia Caula, també MIR d'últim any, va indicar que en una de les conferències informatives virtuals que ha posat en marxa l'hospital Trueta, els futurs residents van expressar «certa preocupació» per al futur. «Si un cop has aprovat l'examen ja és prou complicat decidir quina especialitat triar, la situació d'incertesa encara empitjora més si no saps quan podràs incorporar-te a l'hospital», va explicar.

De fet, tal com va publicar divendres el diari digital d'informació sanitària Redacción médica, la Vocalia de Metges Joves i Promoció d'Ocupació de Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) va sol·licitar a Sanitat que proporcionés més informació sobre l'elecció de places MIR «davant la situació d'incertesa que hi ha entre els futurs electors». Concretament,van demanar que s'informés sobre el punt en què es troba el procés selectiu, el calendari de dates que es preveu i finalment quan està prevista la data d'incorporació.

«Segons el calendari previst abans de la crisi, a l'abril havien de sortir les notes definitives i la incorporació dels nous residents s'havia de produir entre la segona i la tercera setmana de maig. Segons l'última informació oficial, no començaran fins a finals de juny, estem a l'espera de noves actualitzacions», va explicar la cap de formació del Trueta, Yolanda Silva.



Resposta de Sanitat

Segons va publicar Redacción médica dissabte, Sanitat ja ha reactivat el procés d'assignació de places de formació per a Medicina, Infermeria, Farmàcia, Psicologia, Química, Biologia i Física.

La represa d'aquest procediment suposarà la incorporació a les comunitats autònomes d'un nombre significatiu de professionals, «sent aquesta una mesura que servirà per pal·liar els efectes de la pandèmia i reforçar el sistema nacional de salut», tal com explica la resolució. També concreten que en aquests moments estant en procés d'aprovar i publicar els resultats definitius, així que reprenen el procés en el punt en què s'havia aturat, abans que es decretés l'estat d'alarma. De moment, però, encara no s'han especificat dates concretes.

Finalment, el 7 de maig, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirmava la creació de 141 noves places de formació sanitària especialitzada (FSE) per a la convocatòria 2019/2020 i en total se n'ofereixen 9.680.

De la mateixa manera, Illa va confirmar que l'adjudicació d'aquestes places serà digital per motius de salut pública tot i que encara no ha concretat el mètode. El Ministeri de Sanitat està treballant en aquest sentit per analitzar les condicions legals i tecnològiques necessàries per establir d'una forma segura el procés d'elecció i adjudicació per mitjans electrònics de les places d'FSE.