L'Ajuntament de Lloret de Mar, la segona destinació turística de Catalunya per darrere de Barcelona, s'ha avançat al Govern i aquesta setmana ha anunciat un conjunt de mesures per mantenir el distanciament social en el sector turístic.

Lloret ha copsat els titulars dels mitjans en anunciar les primeres mesures del seu pla d'ordenació per afrontar la temporada d'estiu. El municipi, centrat en l'activitat turística i amb una de les rendes per càpita més baixes de Catalunya -segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística de 2018-, es prepara per afrontar els mesos més incerts dels darrers anys.



Quina valoració fa del municipi durant aquests dos mesos de confinament?

En termes econòmics i socials és molt complicat perquè som una petita ciutat de serveis. Sense mobilitat i si la gent no es pot relacionar, el turisme no pot funcionar. Sense turisme la nostra economia està aturada i és una situació complicada.

Què n'opina de la gestió del desconfinament i de no haver entrat en la fase 1?

La informació arriba tard i amb poc marge. No em sembla just que li diguis a algú un dissabte al vespre que dilluns pot obrir el seu negoci, tots necessiten més temps. Nosaltres no podem interpretar positivament no entrar en la fase 1, perquè això ens marca la temporalitat turística i necessitem arribar a finals de juny amb la certesa de saber que podem treballar, i tot allò que allarga aquests tempos no ens ajuda perquè és molt diferent començar la temporada el 3 de juliol que el 3 d'agost. Amb un mes de diferència, el volum de diners que es pot perdre és molt gran.

Com veu els empresaris del sector turístic de cara a l'estiu?

L'empresariat de Lloret té la intenció d'obrir. Una altra cosa és que després, depenent de les restriccions, no estiguin disposats a perdre diners. Alguns empresaris del sector hoteler ens han traslladat que tenen peticions del mercat francès i pensem que de demanda n'hi haurà, per això teníem clar que havíem de fer un pla de recuperació i posada a punt.

Quines són les preocupacions que els han fet arribar?

Hi ha dos nivells d'incerteses. La primera fa referència al calendari, perquè necessiten saber quan començarà la mobilitat entre províncies i quan s'obrirà la frontera. L'altra fa referència als marges administratius. Nosaltres ens estem intentant avançar perquè veiem lentitud i necessitem tenir clars els protocols: per a un empresari no és el mateix obrir al 40% de la seva capacitat que al 80%, i segons això un empresari pot decidir obrir o no fer-ho.

Tenen constància d'alguna empresa que hagi comunicat el tancament?

Cap ens ha manifestat un tancament definitiu, no ens consta que diguin que tanquin el negoci a causa de la crisi, però sabem que hi ha negocis turístics que han decidit que aquest any no obriran i deixaran l'empresa «congelada» fins l'any que ve. No és la majoria, la voluntat de l'empresari és obrir, però n'hi ha que si obren hauran d'assumir pèrdues.

Dimecres va anunciar les primeres mesures del pla operatiu per a la temporada turística, entre les quals es va parlar de separar les platges en tres zones: adults, gent gran i famílies. Tenen capacitat per aplicar i gestionar aquesta separació?

Encara estem treballant en la línia de divisió i segmentació de les platges. Anem un pas més enllà però tampoc inventem res perquè de manera natural ja hi ha separacions en funció dels serveis que s'hi presten. A partir d'aquí, proposem controlar l'accés amb socorristes, agents cívics i controladors, però a dins de la platja la gent s'ha de poder moure amb certa llibertat. De totes maneres, caldrà veure la demanda que hi ha.

També han iniciat un pla amb l'objectiu de fer formació a uns 4.000 treballadors del sector turístic en matèria de prevenció i seguretat.

Sí. Hem contractat l'empresa Altimir perquè després de reunir-nos amb el sector privat vam arribar a la conclusió que fer formacions de prevenció enfocades específicament al sector turístic és la millor manera d'evitar contagis. Són unes formacions online que es fan a través de la plataforma Zoom i es treballa per mòduls, de més genèrics a més específics en funció del tipus d'activitats. I també farem una formació sectorial. Preparar una destinació com Lloret no es fa en dues setmanes i no ens podem estar quiets.

Parlant de formació sectorial i tenint en compte que el sector de l'oci nocturn està molt lligat a la temporada turística en el municipi, preveuen alguna mesura específica per a ells?

Estem en permanent contacte, com amb els altres sectors. Ells són conscients que la seva activitat és de les més complicades perquè un club de nit, un pub o una discoteca es basa en l'acumulació de gent i no crec que ningú vulgui anar a un bar de nit on ha de mantenir tres metres de distància. Se'ls presenta un estiu complicat, i no depèn tant de l'Ajuntament, tot i que molts tenen la perspectiva de treballar.

Tenen alguna previsió del que costarà aplicar aquest pla d'ordenació del turisme?

El total de les formacions no serà més d'un contracte menor. La previsió del cost del pla d'ordenació no la tenim perquè dependrà de la demanda i el turisme que hi hagi, hi ha moltes mesures que s'han de comptabilitzar: si fem talls en els carrers, hores de la brigada o de la policia... Tot i així, nosaltres som un dels municipis de Catalunya que més diners destinem a les platges. Invertim anualment 1,5 milions en manteniment, abalisament, neteja i socorrisme.

Fa unes setmanes van anunciar un paquet inicial de tres mesures (exempció de la taxa d'escombraries, exempció de la taxa de la llicència d'obertura d'establiments i una reducció de 115.000 euros en sous dels 21 regidors), en preveuen més?

Sí. Cada dos-tres dies tenim oberta una taula de negociació amb tots els portaveus de l'arc municipal i entre tots estem intentant consensuar i depurar les partides de tot allò que està aprovat i considerem que potser no serà necessari. També ens hem de reunir per decidir com refem el pressupost i quins punts es retallaran donada la gravetat de la situació.

Preveuen algun pla específic per aquells habitants que puguin quedar «invisibilitzats» a causa de la crisi econòmica (treballadors temporals, fixos discontinus que no puguin treballar, el col·lectiu de les kellys...)?

No estem focalitzats en tots: al final, si un hotel no obre, no treballa ningú. Nosaltres, que som una destinació imminentment hotelera, els comerços baixaran en cadena. Estem treballant i intentant que cridin els fixos discontinus, i els temporals, doncs haurem de veure que puguin tenir feina. Haurem d'engegar aquestes polítiques i tenim previsió que el centre d'aliments necessitarà més ajuda, tot i que no ens agrada ser assistencials.

El col·lectiu de les treballadores sexuals també queda invisibilitzat. Lloret no forma part de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Persones destinades a l'explotació sexual... Tenen pensat crear alguna política al respecte des dels serveis socials de l'Ajuntament?

És un col·lectiu que no existeix per l'administració perquè treballa al marge de la legalitat i queda invisibilitzat, però amb un sotrac com l'actual, doncs queden a la seva sort. Ara mateix no està sobre la taula cap política específica.

Fa poc s'ha modificat l'equip de govern amb l'escissió dels quatre edils del PSC que han passat a no adscrits, l'entrada de tres edils d'ERC i la cessió de Francisco Pastor, que passa a l'oposició. Com ho ha viscut?

Un no es divorcia per quedar-se a viure junts. Després del trencament va arribar la crisi del covid-19. Hem congelat la formació de govern vuit setmanes, però no ens podíem esperar més i hem fet el que havíem de fer.