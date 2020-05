El llinatge familiar del nou coronavirus SARS-CoV-2 té més de 140 anys d'història

Els coronavirus no són una cosa nova; porten milers o, fins i tot, milions d'anys entre la humanitat. La gran majoria, actualment, no afecta a les persones però n'hi ha set que sí són capaços de danyar la nostra salut i algun, fins i tot, en determinades condicions, pot arribar a matar el seu hoste. Des de la revista Nature, han realitzat un recorregut sobre la història d'aquests virus i, després de consultar la bibliografia científica, han conclòs que les arrels del llinatge del nou coronavirus SARS-*CoV-2 es remunta a fa més de 140 anys.



Això explica que antivirals (medicines) com el ribavirin –per a l'Hepatitis C– pensats per afeblir virus induint mutacions en ells, no siguin efectius amb el nou coronavirus.

El que sí que presenta el SARS-*Cov-2 de la mateixa manera que la resta del seu llinatge de coronavirus és la seva tendència a recombinarse. Per a entendre això últim, cal imaginar a dos coronavirus diferents que coincideixen de visita en una mateixa cèl·lula d'un hoste.

En aquesta cèl·lula, tots dos coronavirus intercanvien el seu àcid ribonucleic generant una nova versió que infectarà a la resta de cèl·lules d'aquest cos i estarà llesta per provar en altres espècies.

Aquesta recombinació és la que explica el salt continu d'aquest coronavirus, en un primer moment, de les ratapinyades a un altre animal hoste intermedi i d'aquest a l'home, per potser passar després a la seva mascota.