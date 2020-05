Maria Branyas, la dona més vella de Catalunya amb 113 anys, supera la Covid-19 a Olot

Maria Branyas és persona més vella de Catalunya, té 113 anys, viu a la residència Santa Maria del Tura d'Olot i acaba de superar la Covid-19. El coronavirus que ha acabat amb la vida d'alguns companys de geriàtric, no ha pogut amb la que, l'associació Gerontology Research Group, que nodreix la llista dels rècords Guinness en longevitat, és també la dona més gran d'Espanya.

A principis de març, amb motiu del seu aniversari, Montse Valdayo, la directora de la Residència Santa Maria del Tura, a Olot, explicava que "per la Maria, sembla que no passin els anys" i que l'únic que li preocupava eren alguns problemes auditius i de visió. Pocs dies després la pandèmia afectaria de ple la residència olotina, on van morir diverses persones.

En una entrevista a l'ACN l'agost passat, Branyas, que va néixer a San Francisco l'any que es va matricular el primer automòbil a Barcelona, va explicar que un dels seus primers records és la tornada de la seva família a Barcelona des dels Estats Units en transatlàntic, en temps de la Primera Guerra Mundial. "Amb la guerra, Alemanya estava atacant encara el nord, i no es podia passar pels mars nòrdics, sinó per baix, per Cuba i les Azores", va recordar Branyas. L'últim soldat d'aquesta contesa va morir fa gairebé deu anys, però Branyas encara la tenia la guerra a la memòria: "Jo ja tenia una mica coneixement".

Branyas, que fa vint anys que viu a la residència d'Olot, ja va superar una altra gran pandèmia mundial, la grip espanyola de 1918 i 1919.