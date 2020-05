El Partit Popular descarta contribuir a fer un alcalde de Calonge del PDeCAT

El regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calonge Alberto Mas considera «molt complicat» que el seu partit pugui signar una moció de censura que posi l'alcaldia en mans d'un alcalde del PDeCAT. Alberto Mas va referir-se a Jordi Soler, del Grup Junts per Calonge i Sant Antoni (JpCS), a qui va retreure el paper del PDeCAT en la manifestació dels alcaldes sobiranistes del 27 d'octubre del 2017 al Parlament.

La presència del PP en una moció de censura contra l'actual equip de govern, format per ERC i Avanç Municipal i de Progrés (AvMP), seria important però no imprescindible per a un canvi de govern.

Fins fa poc, l'equip de govern havia funcionat amb vuit regidors: cinc d'ERC, dos d'Avanç Municipal i de Progrés i un de Republicans, a més d'un acord amb la CUP per tirar endavant els plens. Fa unes setmanes, el regidor de Republicans, Norbert Botella, va abandonar l'equip de govern. A partir de la sortida del regidor dels republicans, els grups de l'oposició van començar a organitzar una moció de censura que deixaria fora l'actual alcalde, Miquel Bell-Lloch (ERC), que va ser el més votat a les eleccions del 2019 i en teoria l'alcaldia quedaria per a Jordi Soler (JpCS), que va quedar en segon lloc a les eleccions.

Soler compta amb quatre regidors, als quals hauria de sumar els tres del PSC, un de la CUP i un dels Republicans que han sortit del govern. Així, serien nou regidors contra set, i no faria falta el vot del PP per treure ERC. Això no obstant, la posició de la CUP no està clara i fins ara ha estat al costat de l'equip de govern. Sense la CUP hi hauria vuit regidors contra set, però si la CUP es posiciona clarament a favor de l'equip de govern d'ERC hi hauria un empat a vuit, amb el PP com a única possibilitat per al desempat.

En tot cas, Mas ha apuntat que la necessitat de formar un equip de govern fa molta falta perquè la temporada d'estiu ja està a la porta i faria falta afrontar junts el repte que els ve al damunt.