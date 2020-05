La preinscripció escolar començarà de manera telemàtica dimecres, 13 de maig

La preinscripció escolar per al curs 2020-2021 es podrà fer, de manera telemàtica, del 13 al 22 de maig per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). La preinscripció, també telemàtica, per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, i com a prevenció davant la propagació, el Departament d'Educació promou la preinscripció de manera telemàtica. El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Així, s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Per a les llars d'infants, s'acceptarà la sol·licitud emplenada per correu electrònic.

Amb tot, i per tal de garantir l'equitat, aquelles famílies que no tinguin els mitjans per dur a terme el procediment telemàtic disposaran d'uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de manera presencial. La preinscripció presencial serà del 19 al 22 de maig. A les llars d'infants, es podrà fer presencialment durant tot el termini de preinscripció. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d'Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, serà accessible des dels webs dels centres i el web del Departament d'Educació, les 24 hores del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l'horari, correu electrònic, telèfon, així com l'eina de cita prèvia.

A causa del tancament de centres per la Covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible fer visites als centres. Per això, hauran d'incloure informació a la pàgina web amb el màxim detall possible de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir la informació que les famílies necessiten per fer la tria de centre.



Preinscripció presencial amb

seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per fer el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Com a mesures de prevenció, els centres han de recordar a les famílies la recomanació de portar mascareta i guants. A més, al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una de sola).

Els responsables de centres han d'avisar les famílies que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada. En el cas que el centre prevegi que farà omplir les sol·licituds en paper, convé recomanar que portin bolígraf. No poden acudir a fer les gestions les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la col·locació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per al personal que faci atenció al públic, també gel hidroalcohòlic.



Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.

El calendari de preinscripció i matrícula per a la resta d'ensenyaments es pot consultar al web preinscripcio.gencat.cat.