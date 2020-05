El servei de teleassistència de la Diputació de Girona detecta 39 casos de maltractament a persones grans

El servei de teleassistència gestionat per la Diputació de Girona ha detectat 39 casos de maltractaments a persones grans en un any. Entre l'abril de 2019 i el de 2020 s'ha fet una valoració dels 9.340 usuaris que compten amb aquest sistema per comprovar si hi havia indicadors de maltractaments físics, psicològics, econòmics, sexuals, de vulneració de drets o d'abandonament. Un 30% dels casos (24 persones) els indicadors de maltractament eren elevats mentre que en 15 casos eren suficients. Sobre el perfil de víctimes, un 89,74% eren dones i la majoria tenien més de 84 anys. Els seus agressors eren homes, principalment les seves parelles o fills.

Per a la valoració dels casos, s'han tingut en consideració una sèrie d'indicadors de risc, observats directament o manifestats per les persones usuàries o d'altres en les visites, les entrevistes o la resta d'actuacions. Aquests indicadors (basats en bibliografia científica) s'han inclòs en un instrument de detecció —una mena de llista de senyals— que permet definir el grau de sospita, el qual diferencia entre situacions amb indicadors nuls, insuficients, suficients o elevats.

Sempre que s'han detectat possibles maltractaments o situacions de risc, s'ha realitzat una visita domiciliària i s'ha coordinat la intervenció amb els serveis socials o amb el cos de Mossos d'Esquadra i amb altres recursos de la xarxa d'atenció.

Per altra banda, el personal del servei ha rebut una formació sobre tipus de maltractament i com detectar-lo. Anualment s'anirà actualitzant per conèixer si hi ha nous mètodes per descobrir quan una persona els pateix.

La presidenta de Dipsalut, Maria Puig, ha assegurat que durant el primer aniversari de l'aplicació del protocol per a descobrir nous casos de maltractament ha demostrat que és "una eina eficaç per prevenir, detectar, intervenir i acompanyar les víctimes".

Fins al moment, no s'ha detectat un augment de casos de maltractaments a usuaris de la teleassistència arran de la crisi sanitària i les conseqüències que en deriven, com el confinament. Les dades es mantenen similars al mateix període de l'any passat. No es pot descartar, però, que la restricció de les visites domiciliàries pel coronavirus hi hagi tingut a veure. Per aquest motiu, al llarg dels propers mesos, es posarà especial atenció en les valoracions per determinar si les dades han reflectit la realitat.