S'estabilitza la xifra de pacients ingressats per coronavirus a Girona

S'estabilitza la xifra de pacients ingressats per coronavirus a Girona

El nombre d'hospitalitzats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona es continua mantenint estable, malgrat que ahir, per primera vegada després de cinc dies amb una tendència a la baixa, es van registrar dues noves hospitalitzacions, de manera que ara mateix hi ha 320 pacients ingressats.

La xifra que sí que segueix en una tendència a la baixa, en aquest cas per cinquè dia consecutiu, és el nombre de persones que es troben en estat greu. Ahir eren 25 pacients, un menys que el dia anterior. També hi ha cada vegada menys professionals sanitaris infectats per la covid-19 a la demarcació, amb un total de 106 menys que el dia anterior.

En qualsevol cas, totes les xifres són destacadament més baixes que el diumenge anterior, quan el nombre d'hospitalitzats se situava en 531 i hi havia 310 treballadors sanitaris infectats. En una setmana les hospitalitzacions s'han reduït en un 40% mentre que el nombre de treballadors afectats s'ha reduït a pràcticament un terç.

Pel que fa a la xifra de morts a la Regió Sanitària de Girona, ahir només se'n va registrar una de nova, arribant-se al nombre total de 701 defuncions. Paral·lelament, en les darreres 24 hores només hi ha hagut 14 noves infeccions confirmades amb prova diagnòstica, fins als 5.822 contagis.

Pel que fa a la situació als hospitals comarcals, ahir només l'hospital de Blanes va donar dades de la situació. La majoria de centres han decidit no actualitzar les xifres perquè la situació no varia gaire d'un dia a un altre, tal com van explicar des de l'hospital de Figueres, que actualment té 9 pacients ingressats.

A l'hospital de Blanes, ara mateix hi ha 3 pacients ingressats per coronavirus, els mateixos que el dissabte. Durant la jornada d'ahir tampoc s'hi va registrar cap nou cas ni cap nova defunció. Actualment, tan sols queda un professional sanitari dels centres gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva positiu per covid-19, que es troba en aïllament.

Segona ràtio més alta de l'Estat

Segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més incidència acumulada en els darrers 14 dies. Per cada 100.000 habitants, Catalunya ha registrat 68,73 casos acumulats, una xifra tan sols superada per Castella i Lleó, amb 70,64 casos. Quant a les dades globals, el Departament de Salut va informar de 51 noves morts, arribant a una xifra total de 11.160 defuncions. Pel que fa als contagis, s'ha arribat als 60.728, amb 123 en 24 hores.

Pel que fa a l'Estat, el nombre de casos per covid-19 ahir ja ascendia a 224.309, 731 més que dissabte. La notícia positiva és que el nombre d'altes hospitalàries va tornar a ser més alt que el nombre de nous casos. Amb 2.214 pacients més recuperats, el total de persones que han superat el coronavirus arreu de l'Estat és ja de 136.166. Per contra, 26.621 persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia, de les quals 143 van morir ahir.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, el nombre de professionals sanitaris contagiats amb coronavirus ascendia ahir a 48.046. Des de principis de maig, 8.000 professionals sanitaris han donat positiu per coronavirus, ja que l'abril va tancar amb 39.987 contagiats.