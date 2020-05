Mapa interactiu: Consulta els ERTOs presentats a tots els municipis de Girona

Municipis com Vilamalla, Sils, Lloret de Mar o Palamós han estat alguns dels més colpejats pels ERTOs a les comarques de Girona. Els expedients s'han concentrat, especialment, en localitats que tenen polígons industrials i a la costa, a més de les capitals de comarca. Un exemple és Vilamalla, on s'han presentat 57 ERTOs que afecten 1.360 treballadors. El motiu és el polígon que agrupa una gran quantitat d'empreses en aquesta localitat veïna de Figueres. Un altre lloc on la indústria s'ha vist afectada és a Riudellots de la Selva. Aquí, s'han presentat 55 expedients. A la Costa Brava, el cop a l'ocupació es concentra, sobretot, en el sector dels serveis. Així, només entre Blanes i Lloret de Mar acumulen més de 1.000 ERTOs que afecten més de 6.000 persones.

Dels més de 10.300 expedients de regulació temporal d'ocupació que han presentat les empreses gironines afectades per la crisi del coronavirus, bona part es concentren a les capitals de comarca. Girona, lògicament, és la localitat que més en registra, amb 1.517, seguida de Figueres que en té aproximadament la meitat. Més lluny queda Olot, on se n'han presentat poc més de 400 que són, això sí, més de la meitat dels que hi ha a tota la Garrotxa.

Afectacions als pobles petits

Però l'afectació també es fa notar especialment en pobles petits que tenen polígons industrials grans, com els de Sils o Arbúcies. En aquestes dues localitats selvatanes, el nombre de treballadors afectats s'apropa al miler, ja que hi ha grans empreses que han hagut d'adherir-se a aquesta mesura arran de la crisi sanitària.

A Arbúcies, en concret, 890 persones s'han vist afectades per un dels 90 ERTOs que s'han presentat. En bona mesura, són empreses del clúster carrosser que té en Europa un dels principals mercats on exportar, però que la pandèmia ha aturat de cop i volta.

Altres localitats petites que s'han vist colpejades són Fornells de la Selva, al Gironès, o Sant Jaume de Llierca (Garrotxa). A Fornells, el sector automobilístic ha fet incrementar el nombre de persones afectatdes per ERTOs. En concret, són 941, en bona part treballadors dels diferents concessionaris de vehicles que han hagut de tancar temporalment. A la petita localitat garrotxina, el nombre d'expedients no és molt elevat (10), però afecten un total de 400 empleats.

La Costa Brava, un gran focus

On també s'ha notat especialment la crisi del coronavirus ha estat a les localitats de la Costa Brava. En aquest sentit, destaquen les dues grans poblacions de la Selva Marítima, Blanes i Lloret de Mar. Entre totes dues superen els 1.000 expedients i els 6.000 treballadors afectats. En concret, són 2.784 a Blanes i 3.422 a Lloret de Mar.

A d'altres poblacions amb menys densitat com Palamós també es nota el pes del turisme i el tancament de bars, restaurants, comerços i espais d'oci. En aquest municipi, el nombre de persones que s'han acollit a un ERTO és de 1.724, una xifra similar a localitats veïnes de la comarca com Sant Feliu de Guíxols o Castell-Platja d'Aro.

En algunes poblacions que no són de costa l'afectació en el sector serveis també s'ha fet evident. La Jonquera s'ha vist especialment colpejada pel tancament de la frontera, ja que el turisme francès suposa un 95% del total que rep el poble. En aquest municipi, que no arriba als 3.000 habitants, s'han registrat 165 ERTOs que vinculen a 1.185 persones.

Un altre cas destacat el trobem a Queralbs, que compta amb diverses cases de turisme rural dins del seu terme municipal que també s'han vist afectades per la pandèmia, que les obligat a tancar de forma temporal.