El centre d'atenció a les drogodependències de Girona atén 100 casos nous durant el confinament

El centre d'atenció a les drogodependències de Girona ha fet més de 1.200 seguiments telefònics als usuaris habituals i ha atès 100 casos nous en menys de dos mesos. Durant el confinament, els professionals han detectat un repunt en l'alcoholisme i un increment en la demanda de metadona i altres fàrmacs per la dificultat de trobar droga durant el confinament. Segons les dades facilitades per l'IAS, l'any 2019, el 47% dels casos nous comptabilitzats a les comarques gironines (1.340 persones) tenien dependència a l'alcohol, seguits dels casos per consum de cocaïna (28%) i cànnabis (13%). Subratllen que pandèmia de la covid-19 ha evidenciat la vulnerabilitat de les persones que tenen una addicció a substàncies.

La vulnerabilitat d'aquests pacients es deriva principalment de les complicacions orgàniques que presenten de base, la problemàtica sociosanitària associada al trastorn addictiu i, afegit ara també, la situació de confinament.

Des dels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines han fet un seguiment telefònic exhaustiu dels pacients dels centres durant aquests dos mesos. A més, també han fet visites presencials i domiciliàries quan els casos ho han requerits, seguint el criteri de l'equip mèdic.

Concretament, des del 16 de març, el centre de Girona ha fet més de 1.200 seguiments telefònics i ha atès prop de 100 persones que no havien assistit mai al centre per la seva addicció. Per via telefònica, han fet seguiment dels pacients vinculats a la xarxa d'addiccions per veure com es trobaven respecte a l'abstinència de substàncies d'abús o craving (ganes intenses de consumir), com portaven el confinament a casa (sols o amb la família), per resoldre els dubtes que poguessin tenir, repassar les rutines diàries, atendre l'ansietat derivada de la situació de confinament o fer seguiment del dol, en el cas d'un decés d'algun familiar o persona propera. També han fet els grups de teràpia que es tenien organitzats prèviament a l'estat d'alarma a través de la vídeotrucada.

Demanda de metadona

D'altra banda, el centre ha ampliat l'horari d'infermeria per a l'entrega i supervisió de la medicació i per cobrir l'augment de la demanda degut a l'afectació del confinament en la distribució de substàncies il·legals, fet que ha generat un increment de l'atenció urgent a pacients que no estaven vinculats a la xarxa d'atenció a les addiccions. Han continuat amb el programa d'administració de metadona i d'altres fàrmacs, ampliant d'un a dos els punts de dispensació, així com els horaris a causa d'un increment en la freqüentació i per agilitzar la sala d'espera. En el cas de tractar-se d'un usuari afectat per la covid-19 i per tant, en aïllament, els professionals li han portat la medicació a domicili.

Des del centre també han fet un treball intens per assegurar l'atenció als pacients sense llar, amb presència dels professionals del CAS als dos espais habilitats per confinament sensellarisme de Girona, amb seguiment telefònic i consells als professionals i voluntaris que han estat atenent a aquestes persones. Quan ha estat necessària una atenció més continuada, han atès l'usuari al mateix centre de manera presencial. Així mateix, s'han coordinat amb altres dispositius que deriven pacients al CAS per un trastorn per consum de substàncies d'abús, trucant a les persones que podien necessitar visita immediata i valorant amb el pacient i el professional derivant la idoneïtat de fer una primera visita telefònica o presencial.

Repunt en l'alcoholisme

L'any 2019, els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) van atendre 4.616 persones, xifra que equival a una prevalença atesa del 0,98 i representa un 4% més que a l'any 2018. Del conjunt de pacients, un 76% van ser homes i un 24% van ser dones. La mitjana d'edat va ser 43 anys.

La droga que va propiciar la demanda més elevada continua sent l'alcohol en un 47% dels casos nous comptabilitzats a les comarques gironines (1.340 persones), seguida de la cocaïna en un 28%, el consum de cànnabis en un 13% i l'heroïna en un 7%. Segons expliquen els professionals del CAS de Girona, han detectat un repunt en l'atenció a les primeres visites en els dos últims mesos, degut a les recaigudes durant el període de confinament de persones que havien tingut una addicció a l'alcohol. Dels casos nous tractats als CAS durant el 2019, un 79% van ser homes (10.56) i un 21,5% dones (289).

En relació amb l'activitat assistencial, els CAS de comarques gironines van fer l'any passat 74.275 visites, un 5% més que el 2018 (70.739 visites). En relació amb la tipologia de visites, el 43% (31.892) corresponen a visites d'acollida o per inici de tractament, primeres visites i visites successives. El 39% (28.733), a control de tòxics i un 13% (9.900) a dispensació de metadona. El 5% restant (3.750) són teràpies de grup.