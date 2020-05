Ciclistes de Banyoles es queixen que la desescalada els deixa «atrapats» a la ciutat i sense espais verds per entrenar

El nivell 0 de desconfinament ha estat un pas important per als aficionats a l'esport perquè ara ja poden sortir a practicar-lo. Al Pla de l'Estany, però, els ciclistes ho viuen amb moltes diferències en funció d'on viuen fins al punt que la popular volta a l'Estany no es pot fer sencera perquè la meitat pertany a Porqueres i l'altra, a Banyoles. Els banyolins es queixen que tenen les franges horàries i més nombre d'aficionats amb un espai que és pràcticament tot urbà. Per contra, els ciclistes de pobles veïns no tenen horaris i poden moure's per espais verds més extensos. "No té cap lògica", admeten alguns d'ells . A Esponellà es queixen de la presència de grups de ciclistes de fora que fan ruta pel municipi saltant-se el confinament.

Ser ciclista al Pla de l'Estany en temps de confinament varia molt en funció d'on visquis. La pitjor part se l'emporten els ciclistes de Banyoles, una ciutat on hi viuen prop de 20.000 habitants i una superfície d'11 km2. Es queixen que l'estat d'alarma i el nivell 0 de desescalada els ha deixat "atrapats" a la part urbana on precisament hi ha més densitat de població i franges horàries per fer esport. La part boscosa és molt limitada i els aficionats a la BTT estaven acostumats a entrenar-se per tota la comarca. Ara, però, no poden ni fer sencera la popular volta a l'Estany perquè una meitat transcorre per Banyoles i l'altre, per Porqueres. A quest últim municipi, en canvi, hi ha el triple de km2 (33,5 km2) respecte la capital i menys d'una tercera part de població, amb 4.621 habitants.

"Entenem que s'han de complir les normes però ho trobem una mica absurd", admet el president del Club Ciclista de Banyoles, Jordi Teixidor en declaracions a l'ACN. Detalla que la comarca està poc poblada però que en el cas de Banyoles, els ciclistes "tenen poc espai per practicar, especialment de BTT i que estan molt concentrats" mentre que els pobles veïns, que tenen menys habitants, "tenen les carreteres buides i ningú voltant". És per això que properament demanaran de forma oficial que es "flexibilitzin" les condicions i, mentrestant, fan una crida a complir amb les normes establertes. En aquest sentit, han detectat que sobretot a primera hora del matí hi ha ciclistes que es mouen entre municipis, una pràctica que critiquen per la situació d'emergència actual.

Una opinió que també comparteix Narcís Calvet, ciclista i soci del Club Ciclista Sendicat del Pedal de Porqueres. Actualment viu a Banyoles i admet que estar al nivell 0 de desconfinament a la ciutat fa que se sentin "encotillats" perquè pràcticament no hi ha zones verdes i bona part de les rutes són urbanes. També creu que caldria flexibitzar les mesures tenint en compte factors com la densitat demogràfica perquè, tot i fer esforços per intentar no trobar-se a altres ciclistes, al final és inevitable coincidir amb l'espai que hi ha. I subratlla també que la solució seria poder moure's per la comarca per evitar les aglomeracions i poder practicar l'esport en condicions.

Des que va començar el confinament, els ciclistes han passat les ganes de fer esport amb els corrons (coneguts popularment com a 'rodillos') enganxats a les bicis per pedalar a dins a casa. N'hi ha fins i tot d'interactius que et permeten fer curses virtuals o rodar per entorns reals. "Hi ha hagut un boom de compres" d'aquest material, explica Calvet.

Amb el descofinament de fa uns dies, els ciclistes es troben que poden sortir a l'exterior però, en el cas dels banyolins, creuen que tampoc hi han guanyat tant. Malgrat tot, fan una crida a complir amb les normes de l'estat d'alarma. "Cal fer les coses bé perquè, quan abans ho fem, abans en podrem sortir", destaca Calvet.

Esponellà denuncia la presència de grups de sis i vuit ciclistes de fora

A Esponellà s'ha detectat un augment de grups de ciclistes que es mouen per aquest municipi del Pla de l'Estany, una carretera molt freqüentada per ciclistes que enllaça amb l'Alt Empordà en direcció Figueres. Segons l'alcalde, David Juan, es veu clarament que no són professionals i "criden molt l'atenció" perquè van en grup de sis o vuit. Subratlla que són una minoria però creu que és un greuge per a tots aquells ciclistes del municipi que estan fent esforços per complir amb la normativa. I admet que si anessin sols o en parella seria molt diferent. El més alarmant, des del seu punt de vista, és que "hi ha un relaxament" i que hi ha persones que "no es poden aguantar les ganes de tornar a quedar amb aquells amics amb qui feien bicicleta".

Una situació que creu que no es pot solucionar a cop de multes o amb més presència policial. "Hem d'apel·lar la consciència de cadascú. Ara és el moment de fer-ho bé i d'evitar rebrots", conclou.