Girona clou la setmana amb més morts però amb la meitat de nous contagis

El balanç de la situació del coronavirus a la província de Girona de la setmana passada ens deixa una dada agredolça: han mort més persones però en canvi hi ha hagut quasi la meitat de nous contagis respecte de la setmana anterior. Segons les dades del Departament de Salut, mentre que l'última setmana d'abril (27 al 3 de març) va haver-hi 70 defuncions, aquest maig l'hem estrenat amb 78 morts, un augment que segurament obeeix al repunt de 32 casos que va haver-hi dilluns passat i que va significar la xifra més elevada de defuncions en les últimes tres setmanes. De fet, el primer de maig no va haver-hi cap nova mort, una situació que aquest diumenge va quedar molt a prop amb una defunció, la xifra més baixa des de feia vuit dies. En tot cas, ahir es van registrar 7 noves defuncions (arribant-se a la xifra total de 708).

Tot i això, la dada és positiva si es compara amb els 103 morts que es van registrar fa tres setmanes, del 20 al 26 d'abril. A més, la situació de nous contagis marca una tendència molt clara a la baixa des de fa dues setmanes. Aquest diumenge es van detectar 14 nous casos, una xifra que no s'ha donat cap més dia en les últimes tres setmanes. Ahir hi va haver un cert canvi de tendència, ja que es van registrar 38 infectats, arribant-se a la xifra total de 5.860. Altrament, durant la setmana passada es van registrar 386 contagis, quasi la meitat que la setmana anterior (749) i més de mig miler menys que a finals d'abril (1.062).

Un altre bon símptoma que demostra l'alleujament de la crisi sanitària és la xifra d'hospitalitzacions i de sanitaris infectats. Per primera vegada en un mes i mig, els ingressos ahir van situar-se per sota dels 300, amb 299 hospitalitzacions. La baixada, amb alguns repunts al llarg de la setmana, es manté a bon ritme, i de fet dimecres passat els ingressos havien baixat per sota dels 400. Hi ha 24 casos greus, un menys que els registrats diumenge. El personal sanitari amb coronavirus també cau per sota del centenar, amb 99 casos, set menys que els registrats diumenge i amb caigudes des de fa sis dies.

Situació als hospitals comarcals Només dos hospitals comarcals van actualitzar dades. Es tracta de la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres, amb una nova alta hospitalària, amb 157 en total. No es van registrar nous casos (308 fins ara) ni cap defunció (24 d'acumulades). També ho feu Olot, que ahir va anunciar que ha recuperat dos professionals que havien resultat contagiats. Ja s'han reincorporat 79 sanitaris i només en queda un de positiu. Hi ha vuit pacients ingressats i aquest cap de setmana s'ha efectuat una nova alta (105 en total).

Davallada de morts i contagis

Espanya va registrar ahir 123 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 20 menys que aquest diumenge quan n'hi va haver 143. Juntament amb els nous casos detectats, 373, que suposen un 0,17% més que diumenge, tant les defuncions com els nous contagis registren la xifra més baixa des de principis d'abril, quan es va arribar al pic de la pandèmia. Fins ara han mort 26.744 persones i s'han contagiat pel virus 227.436. Sis comunitats van registrar menys de 10 casos. En el cas de Catalunya, el Departament de Salut va informar ahir de 88 noves morts, arribant a una xifra total de 11.248 defuncions. Pel que fa als contagis, s'ha arribat als 60.976, amb 248 en 24 hores.

D'altra banda, l'epidemiòleg i director de l'Institut de Salut Global, Antoni Plasència, va afirmar ahir en declaracions a TV3 que el coronavirus continuarà circulant fins que el 60-70% de la població estigui immunitzada. L'expert també va considerar que la valoració per canviar de fase s'hauria de fer cada quinze dies, ja que és el que triga el coronavirus a expandir-se.