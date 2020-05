L'oposició del Parlament força una comissió d'investigació de les residències

El Parlament crearà una comissió d'investigació sobre la gestió del Govern de les residències de gent gran durant la pandèmia. És una petició que van registrar ahir tots els grups i subgrups de la cambra catalana excepte JxCat i ERC. La fórmula per tirar-ho endavant ha estat la via de l'article 67.1 del reglament, que requereix que la proposta de comissió sigui votada en un ple de la cambra.

Així doncs, segons el reglament del Parlament, la iniciativa té els suports necessaris perquè el ple de la cambra n'aprovi la creació encara que JxCat i ERC hi votin en contra. El PSC-Units juntament amb comuns, CUP i PPC també van registrar la setmana passada una proposta de ple monogràfic sobre la gestió a les residències. Inicialment Cs el va demanar i, posteriorment, el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, l'ha sol·licitat. La reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus d'avui podria anar aclarint el calendari de les diferents iniciatives relacionades amb la gestió del coronavirus i les seves conseqüències.

El passat 5 de maig, el grup PSC-Units va proposar un ple monogràfic sobre la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia. Una petició que es va registrar la setmana passada juntament amb comuns, CUP i PPC. El dubte, segons els socialistes, és si es farà aquest ple monogràfic en aquest període de sessions o en el proper.

Divendres passat, el president Torra va enviar una carta al president del Parlament, Roger Torrent, per sol·licitar un ple específic per explicar «l'afectació i conseqüències del coronavirus a Catalunya, els efectes i implicacions de les decisions de l'Estat sobre la gestió de la Generalitat, les mesures adoptades pel Govern, la gestió de la fase de represa i les mesures per a la protecció social i la reactivació econòmica». De moment, però, aquest ple no té data fixada i, segons fonts de la Presidència de la Generalitat, Torra no ha proposat cap data concreta.

De moment, l'únic ple fixat per a aquest mes de maig és el de dijous 21, en què compareixerà Torra pels canvis al capdavant de la conselleria d'Afers Exteriors i està previst que es convalidin diversos decrets relacionats amb el coronavirus.