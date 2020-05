Els Mossos descobreixen una plantació de 483 plantes de marihuana a Vilabertran

Els Mossos d'Esquadra han descobert una plantació d'interior amb 483 plantes de marihuana a Vilabertran i han detingut el llogater de l'immoble. Els agents van descobrir la plantació després de rebre l'avís que uns falsos operaris d'una companyia elèctrica havien manipulat el comptador de la llum des de l'exterior de l'habitatge.

Quan van fer les comprovacions al domicili, dissabte passat, els agents van descobrir dos aparells d'aire condicionat en ple funcionament i van percebre olor de marihuana. Mentre els Mossos es trobaven al lloc, va arribar un home que es va identificar com el llogater del pis. Duia una bossa amb cabdells de marihuana i una llibreta amb anotacions sobre com preparar un cultiu.

Davant les evidències, els Mossos van detenir l'home i van demanar una ordre d'entrada i escorcoll al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

El dia 11 de maig van fer l'entrada, amb la comitiva judicial, i hi van trobar una plantació de marihuana amb 483 plantes en diferents estadis de creixement. També hi havia tots els estris necessaris per tenir cura de les plantes, així com 18 làmpades i 12 transformadors. A més, van detectar que la instal·lació elèctrica estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa general de subministrament.

El detingut té 29 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Figueres. El van arrestar com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El detingut, amb antecedents, va quedar en llibertat després de declarar en dependències policials i a l'espera que el jutjat d'instrucció de Figueres el citi a declarar.