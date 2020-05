Els nombre d'ingressats per coronavirus a les comarques gironines s'estabilitza

Els pacients ingressats per coronavirus a les comarques gironines s'ha estabilitzat aquest dimarts. Segons informa Salut, als hospitals de la demarcació hi ha actualment 300 hospitalitzats per la covid-19, un més que ahir quan n'eren 299. Aquest dilluns va ser el primer dia des del 31 de març (el dia que el Departament va començar a informar sobre el nombre d'ingressos per la pandèmia) que la regió sanitària es va situar per sota dels 300 hospitalitzats. Aquest dimarts, les dades reflecteixen una estabilització, amb un pacient més ingressat. Segons els mateixes xifres, dels 300 ingressats, 24 estan en estat greu, la mateixa dada que ahir.

Segon repunt lleuger d'hospitalitzacions per coronavirus en cinc dies. Dissabte es va trencar una dinàmica de baixada de casos a la regió sanitària i, d'un dia per l'altre, va augmentar el nombre de pacients ingressats per coronavirus. En concret, dissabte n'hi havia 318 i diumenge 320, dos més. Tot i aquest increment, les mateixes dades indicaven que no va ser un repunt destacable. Dilluns hi va tornar a haver un descens en les hospitalitzacions. Segons informava Salut, hi havia 299 malalts hospitalitzats, 21 menys que diumenge.

Ahir, la demarcació se situava per primer cop per sota dels 300 hospitalitzats, una situació que no s'havia produït almenys des del 31 de març, el dia que Salut va començar a informar sobre el nombre de pacients ingressats. El repunt d'aquest dimarts, recull un altre increment suau. En 24 hores hi ha una persona més hospitalitzades per la covid-19: de 299 a 300.

El dia amb més ingressos per coronavirus a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

Segons les dades de Salut, actualment hi ha 24 pacients ingressats en estat greu, el mateix nombre que ahir. No hi ha hagut cap augment de malalts de gravetat des del dia 29 d'abril, fa tretze dies. La regió sanitària es va situar dissabte amb 26 malalts, una xifra que no es veia des del 22 de març. El màxim de pacients en estat greu a la demarcació durant el pic de la pandèmia va ser el 3 d'abril, amb 108.

Durant dotze dies seguits, a la regió sanitària havien disminuït dia rere dia el nombre de professionals sanitaris contagiats. Aquesta tendència s'ha trencat aquest dimarts. Segons les dades, actualment hi ha 104 sanitaris diagnosticats de covid-19, cinc més que ahir quan n'eren 99. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.