El personal dels menjadors escolars se sent oblidat

La plantilla del servei de menjador escolar de Càtering Vilanova, amb unes 250 persones, denuncia desinformació. Mitjançant un manifest, el col·lectiu que treballa en centres del Baix Empordà i està afectat per un expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) denuncia que «ens hem sentit desemparats, oblidats i invisibles en l'àmbit legal».

Els treballadors lamenten una manca d'informació per part de l'empresa i detallen que els va notificar l'ERTO per WhatsApp el 27 de març i no s'hi va tornar a comunicar fins al 6 de maig, amb un altre missatge en què els indicava com entrar al web del SEPE per comprovar els seus expedients. El personal reclama saber si Càtering Vilanova assumirà el complement salarial del 30% per rebre tot el sou –ja que l'atur en paga el 70%–, per al que apunten que pot demanar un ajut. També denuncia que alguns treballadors no cobraran la prestació fins al 10 de juny perquè, segons els ha dit l'INEM, «s'han passat malament les dades». Els treballadors alerten de «l'angoixa que ens provoca estar desinformats i no rebre cap resposta de ningú de l'empresa».

El gerent, Jordi Vilanova, va explicar que han seguit el procediment indicat pels seus assessors i que els treballadors han rebut almenys cinc comunicats: el primer notificant l'ERTO; el 21 d'abril, dient que l'administració l'havia aprovat; l'endemà, demanant al personal que no havia cobrat cap prestació que comprovés les seves dades; el 6 de maig, informant d'incidències i el dia 7 explicant que són generalitzades, «que no depenen de l'empresa ni de la gestoria». Vilanova va assegurar que «les dades no s'han donat malament, en alguns casos s'han donat les que l'empresa disposava», i totes no estaven actualitzades. Sobre el complement del 30%, va dir que no se'n poden fer càrrec i esperen que «les administracions assumeixin aquesta despesa».