Els transportistes catalans pateixen una davallada de l'activitat d'un 45%

A conseqüència del coronavirus, els transportistes catalans de mercaderies per carretera han patit una baixada del 45% en el sector logístic, del 40% en el sector regional i nacional i un 38% en l'internacional.La Confederació? Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT) i la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes de Catalunya (COT), que representen un 90% del sector del transport amb 2.300 pimes i 17.000 vehicles, demanen que la seva tasca es posi en valor i subratllen que es continuen trobant amb intrusisme. A més, reclamen moure's per unes «infraestructures justes i segures».

El president de CETCAT, Eduard Ayach, va defensar ahir que són un sector «estratègic per al país i, com hem vist, essencial en la crisi de la COVID-19» i va assegurar que a l'inici de la crisi sanitària «hi va haver un creixement, vam treballar més intensament, però després la baixada d'activitat es va notar i la davallada va ser important». El sector afirma que «molta part productiva del país, com el sector serveis, es va aturar en sec i hem tingut moltes pèrdues».

D'altra banda CETCAT i COT asseguren haver fet «quilòmetres en buit i rutes en mitja càrrega per poder garantir els serveis». També lamenten que la circulació a les carreteres europees s'ha mantingut oberta però els transportistes s'han trobat amb dificultats com per exemple llargues esperes, la qual cosa «ha afectat la productivitat, i per la mateixa feina hem cobrat molt menys».

No obstant això, indiquen que la demanda en el transport de la venda online sí que va començar a créixer arran de la crisi sanitària. Sobre aquest sector asseguren que «és clau» i afegeixen que haurien de ser «els principals protagonistes, però s'hi barreja l'intrusisme i alguns han fet creure que el transport és gratis i no ho és.

COT i CETCAT asseguren que en relació amb la mobilitat en la venda online pateixen «problemes històrics» que han anat denunciant i afegeixen que tenen «acords firmats amb la Generalitat de Catalunya des del 2012 sobre la mobilitat en la venda online i que mai s'han complert».

Pagament de peatges

Hi ha altres aspectes que continuen afectant el sector del transport de mercaderies, un d'aquests és el pagament total als peatges de les autopistes, a diferència del que passa a altres punts de l'estat espanyol. Ayach assegurava que són un sector que encara «patim un impacte important de la crisi del 2008, quan vam tenir una baixada de preus, reducció de costos i d'una sèrie de mesures. Vam ser perjudicats per algunes decisions, com les restriccions de les carreteres del país, el sector va quedar criminalitzat i ens obligaven a circular per autopistes. Davant l'obligatorietat, volíem una gratuïtat absoluta i al final vam aconseguir descomptes».

Aquest fet, però, s'ha accentuat durant les últimes setmanes perquè, com subratllava el president de CETCAT, «aquests descomptes, per sorpresa nostra, es van acabar a partir del 20 d'abril en ple estat d'alarma per, segons sembla, una resolució de la Generalitat que no ens ha notificat directament. Es van acabar els descomptes i ens hem trobat circulant per autopistes sense saber que s'havia acabat la bonificació».

En aquest sentit, les patronals reclamen «unes infraestructures justes i segures per la mobilitat», i asseguren que els és «indiferent circular per una via d'alta capacitat o una carretera nacional». Demanen disposar de les eines «que segurament ja hem pagat amb escreix amb els impostos de fiscalitat i que no se'ns obligui a circular per carreteres de pagament i sense saber que ens treuen descomptes».

A més, Ayach calcula que les administracions catalanes els deuen 50,1 milions d'euros, «40,7 dels quals són directes per les empreses en el retorn d'uns diners ja pagats. Són petites ajudes que sufragarien la nostra problemàtica».

Preferència quan reobrin les ITV

Un altre dels aspectes que pot afectar els transportistes de CETCAT i COT és el possible col·lapse que hi pot haver a les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) quan acabi l'estat d'alarma i demanen allargar la pròrroga.

«Volem que la moratòria sigui lògica, ja que hi ha vehicles que circulen 15 dies a l'estranger i poden ser sancionats en tenir la ITV caducada», explicava Ayach. És per això que demanen a les ITV i al Departament d'Indústria que quan tornin a obrir hi hagi una preferència pel sector i que la moratòria no sigui de pocs dies, «ja que preveiem que es crearà un embús entre tots els vehicles per passar la inspecció tècnica», va dir el president del CETCAT.

Des del sector també lamenten que «anar a buscar costos més baixos a països de l'Est genera competència deslleial i fa el sector més precari», situació que asseguren haver denunciat i seguir-ho fent. COT I CETCAT estan formades per les associacions Transcalit Barcelona, Asetrans Girona, Feat Tarragona, Asotrans Lleida i AGTC i Astac Condal.

Aquest conjunt d'associacions es van unir l'any 2014 per denunciar de manera conjunta la política de transports portada a terme per la Generalitat.