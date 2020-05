Arrenca la preinscripció més atípica i tardana per a un curs ple d'interrogants

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021 comença avui de manera telemàtica i només es podrà fer en persona, anant fins a les escoles i els instituts, entre dimarts i divendres de la setmana que ve. Aquest procés bàsic per a la programació del nou any escolar arrenca gairebé dos mesos més tard del que estava previst, un retard inèdit fruit de l'excepcionalitat sanitària provocada pel coronavirus i que també plana sobre el retorn a les aules, al setembre. Des del 12 de març, cap alumne les ha trepitjat.

El nou calendari per a inscriure's als estudis postobligatoris encara va més tard: del 27 de maig al 3 de juny pel que fa al batxillerat, del 2 al 8 de juny per als cicles professionals de grau mitjà i d'arts plàstiques i disseny, i del 10 al 17 per als superiors.

Després d'estar setmanes pendents de l'evolució de la pandèmia, el Departament d'Educació ha optat per promoure la preinscripció virtual a través del portal preinscripcio.gencat.cat, «com a prevenció davant el coronavirus». A efectes pràctics, això vol dir que se substitueix la presentació en paper de la sol·licitud i de la documentació necessària per un formulari telemàtic, que s'ha de complementar enviant un correu electrònic amb els documents escanejats o fotografiats a la bústia oficial del centre que es demana com a primera opció.

Les famílies que no tinguin els mitjans per fer-ho d'aquesta manera podran inscriure els seus fills de la manera tradicional, desplaçant-se fins a l'escola o l'institut dintre dels últims quatre dies previstos per al procés: entre el 19 i el 22 de maig, però amb una cita que hauran de demanar abans per telèfon o per Internet –a través dels webs dels centres educatius o del mateix Departament. La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) ha recollit les dades claus en la guia que il·lustra l'article.

Aquestes persones hauran de seguir mesures de seguretat sanitària que impliquen fer el tràmit de manera individual sempre que sigui possible; portar la documentació escanejada o fotocopiada i, si es té l'opció, omplir la petició a casa –si ho fan al centre, han de dur el seu bolígraf–; seguir la recomanació de guants i mascareta, i delegar la tasca a algú altre si qui ho hauria de fer té símptomes de la Covid-19 o pertany a un grup de risc. Per la seva banda, Educació garanteix la neteja diària i la ventilació periòdica dels espais, mampares, equips de protecció individuals per als treballadors i gel hidroalcohòlic.



Preparant i esperant material

Quan falten pocs dies perquè tots aquests elements siguin necessaris, la Conselleria ha començat a distribuir els primers 1.300 lots de seguretat i –segons informa l'Acn– la previsió és que el rebin 2.351 centres catalans. Els paquets es preparen en un magatzem de Piera (Anoia) i el seu responsable, Vicent Granell, va explicar que mitja dotzena d'operaris treballen «a bon ritme» des de fa dues setmanes. Amb tot, va advertir que han aturat l'activitat perquè «ens calen més guants i també més mascaretes quirúrgiques, que són les que s'envien», però –va afegir– «confiem que arribarà en breu i que divendres ho tindrem tot a punt».