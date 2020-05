Arrenca la reparació dels danys del «Gloria» al passeig de Sant Antoni

La Direcció General de la Costa i el Mar del Govern espanyol va començar ahir els treballs de reparació danys que va causar a finals de gener el temporal Gloria al passeig de Sant Antoni. Les obres van quedar aturades arran de la declaració de l'estat d'alarma per la covid-19 el passat 13 de març i fins ahir no s'hi va poder començar a treballar per deixar la zona a punt abans de l'estiu. «La primera actuació es farà en el forat que hi ha al mig del passeig perquè es pugui obrir la circulació tant a persones com a vehicles», va explicar ahir l'alcalde de Calonge, Miquel Bell-lloch (ERC). El batlle també va concretar que després, es treballarà en la reconstrucció dels espigons de l'Amistat, el Costa Brava i el del Mig «que van quedar molt tocats». «El calendari de Costes preveu que l'execució duri aproximadament un mes i mig», va especificar Bell-lloch qui va afegir que estan «contents» amb l'inici de les obres.

En aquest municipi, les onades provocades pel temporal van superar els espigons que hi ha davant la platja principal i l'aigua va inundar el passeig des del límit amb Palamós fins a torre Valentina, emportant-se la sorra i tot el que va trobar al seu pas com arbres, canalitzacions o el sistema de reg, entre altres. Dels tres espigons, els dos que van quedar més danyats van ser el Costa Brava i el de l'Amistat. Aquest últim va ser el més afectat, ja que l'aigua es va emportar la part central.

De fet, el municipi de Calonge va ser l'únic de la província de Girona als quals Costes de l'Estat hi va destinar una partida de 250.000 euros del total de 5,75 milions d'euros que va prometre invertir en reparar els danys del temporal a Catalunya. Una inversió molt inferior a la calculada pel consistori de més d'1,5 milions d'euros.

Per la seva banda, i segons va informar TV Costa Brava, l'Ajuntament assumirà les actuacions al tram de camí de ronda en direcció Platja d'Aro i els moviments de sorra, actuacions previstes en 100.000 euros de cost.

D'altra banda, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha començat a desbloquejar la resta de reparacions previstes en altres municipis. Per això, es preveu que els propers dies s'adjudiquin les obres de reparació del passeig marítim de Platja d'Aro que també va patir nombrosos danys a causa del pas del Gloria. L'empresa que farà aquests treballs és Tragsa, que ja s'ha fet càrrec de les obres a l'Escala i Cadaqués.

De fet, en aquesta localitat, l'ajuntament va fer la redistribució de la sorra a la platja Gran, a sa Conca i a les cales Rovira i Belladona a mitjans d'abril. Respecte a la reparació del tram de 500 metres de l'extrem sud del passeig on les onades van engolir bona part de la sorra, i van crear un desnivell d'entre 3 i 5 metres, l'alcalde, Maurici Jiménez (PSC), va explicar que van demanar a Costes que es fes a la tardor per no afectar la temporada turística. Per això, de cara a l'estiu tenen previst protegir l'esvoranc amb tanques i tapar els cables o altres materials que van quedar aixecats i trencats durant el temporal. Tots aquests treballs -inclosa la reparació del passeig- estan valorats en gairebé 1,8 milions, dels quals l'Estat n'aportarà un milió i l'Ajuntament, la resta.