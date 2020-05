Aturem la C-32 demana que es desestimi el projecte d'ampliació de l'autopista

La plataforma Aturem la C-32 demana que no s'ampliï l'autopista i s'opti per un canvi de model a la Costa Brava Sud que no destrueixi paisatge, ni s'especuli ni hi hagi peatges a l'ombra.

Creuen que la crisi del coronavirus dona l'oportunitat de reflexionar.

Des d'aquesta entitat tenen clar que l'ampliació de l'autopista és "totalment innecessària" i destrueix paisatges de Blanes i Lloret de Mar.

"Des de les entitats del territori estarem vigilant qualsevol moviment de la Generalitat per evitar que es segueixi perpetuant un model de mobilitat i viari basat en la construcció de grans infraestructures viàries impulsades amb peatges explícits o a l'ombra que porten dècades castigant les nostres butxaques", han manifestat.

En aquest territori on fa tants anys que es parla de canviar el model turístic, "ara hi haurem de fer front de veritat", plantegen.

Perquè creuen que "el model turístic que s'haurà de buscar arran de la pandèmia serà aquell que prioritzi els espais naturals i els entorns saludables, fugint del model low-cost basat en la concentració de persones i en la destrucció de territori en forma d'urbanitzacions fantasmes que donen un gran rèdit, això si, només als especuladors".

L'entitat demana un model de mobilitat sostenible i que es descarti l'ampliació de l'autopista que deixaria una "cicatriu en el paisatge de grans dimensions i irreparable".

Consideren que s'haurien d'adequar les vies existents i aprofitar que el trànsit turístic probablement es reduirà per buscar alternatives.

Alhora aposten per invertir en el transport públic.

Finalment demanen un Pla Director Urbanístic de la Costa Brava "valent, que aturi l'especulació del totxo".