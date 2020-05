El Banc dels Aliments rep 99.200 aperitius de llonganissa, xoriço i pollastre

El Banc dels Aliments de les comarques de Girona ha rebut 5.000 quilos o, quantificat d'una altra manera, 99.200 unitats d'aperitius de llonganissa, xoriço i pollastre donats per la cadena de supermercats Mercadona. Una aportació agraïda pel president de l'entitat, Frederic Gómez Pardo, qui va remarcar que ara «necessitem més aliments que en circumstàncies normals».

El lliurament de carn fet efectiu ahir al magatzem del Banc dels Aliments se suma als que l'empresa fa cada dia tant a l'entitat com als menjadors socials de les comarques gironines que es troben oberts en aquests moments, com el del centre d'acollida i serveis socials La Sopa de Girona o el menjador del convent dels Franciscans a la Bisbal d'Empordà, per exemple.

Fins a aquest moment, les donacions s'han concretat en 18.600 quilos de productes de primera necessitat que inclouen carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làctics, pa de motlle, cereals, cremes de verdures, i sucs i batuts refrigerats, entre d'altres.

Mercadona va iniciar aquestes aportacions extraordinàries el 27 de març davant la situació excepcional ocasionada per la COVID-19 i, tal com van indicar ahir, en resposta a la crida feta pels diferents bancs dels aliments. En total, la cadena ja ha lliurat prop de 336 tones d'aliments –tant secs com frescos– a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d'arreu de Catalunya, el que representa 5.675 carretons de la compra.

Frederic Gómez Pardo va destacar la importància d'aquestes aportacions en un context en què hi ha hagut «un increment d'entre un 10 i un 15% de beneficiaris en motiu de la pandèmia». El president de l'entitat a Girona va aprofitar per recordar l'aportació de 13.500 litres de llet que la cadena de supermercats dona cada any a compte del Gran Recapte del Banc dels Aliments.

Per la seva banda, el director de Relacions externes de Mercadona a Girona, Santi Mont, va agrair «la tasca que estan duent a terme les entitats socials com el Banc dels Aliments» i va posar de manifest que amb l'última donació «s'hauran lliurat prop de 336 tones d'aliments a diverses entitats i organitzacions benèfiques d'arreu de Catalunya en poc més de sis setmanes» amb la finalitat d'«ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes dels col·lectius més desfavorits en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint».



Campanya de la UdG

Com totes les organitzacions socials, el Banc dels Aliments de Girona ha percebut l'augment de les necessitats de la població més vulnerable. Durant el primer mes de confinament, l'entitat ja havia distribuit 52 tones de productes alimentaris entre les diferents associacions amb què treballa. A través del seu web, el banc recull donatius econòmics per comprar menjar, el mateix destí de les aportacions que es recullin en la campanya de microdonatius que la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona va engegar el 20 d'abril.