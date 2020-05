El confinament frena en sec la contaminació a Girona

La crisi del coronavirus i les mesures de confinament per evitar-ne l'expansió han provocat una reducció dràstica de l'ús de vehicles, i per tant, el trànsit i la contaminació, la qual cosa ha comportat una millora en la qualitat de l'aire. Segons un informe realitzat per experts de l'Observatori Sostenibilitat (OS) i de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) a Girona ha baixat un 59,17% respecte a la mitjana de les xifres d'entre els anys 2016 i 2019 en les mateixes dates.

Els resultats d'aquest estudi únic, ja que no hi ha precedents d'una paralització com la que estem vivint, serviran per, un cop passada la pandèmia, fer recomanacions per poder disminuir la contaminació i aconseguir una millor qualitat de l'aire. Per realitzar aquest estudi han utilitzat tres fonts d'informació, en primer lloc les dades dels índexs de qualitat de l'aire (IQA) relatius a les cinc ciutats més grans del país amb dades disponibles que són Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Bilbao.

També han utilitzat les dades recollides per l'Agència Europea del medi ambient relatives a 74 ciutats que corresponen a gairebé el 40% de la població i per últim les dades de tota la població espanyola sotmesa a diferents nivells de contaminació estimats pels models CALIOPE (sistema de pronòstic de qualitat de l'aire) del Barcelona Supercomputing Center. L'estudi també determina que cap de les cinc grans ciutats anomenades anteriorment han tingut mai un aire tan net des que existeixen les dades comparables. Fins i tot indica que, abans de l'alerta sanitària, a les ciutats de Barcelona i Madrid no existien els dies sense contaminació a l'aire per diòxid de nitrogen i durant el confinament s'ha arribat aproximadament al 50% de dies amb l'aire molt net.

Aquest informe indica que 18,6 milions d'habitants han pogut gaudir d'una millora en la qualitat de l'aire respirant de mitjana un 50% menys de NO2, però només 7 milions han respirat aire de bona qualitat, ja que els models del Barcelona supercomuting Center, que modelitzen el total de la població espanyola a través del projecte científic CALIOPE, han estimat que durant el confinament el total de persones que han respirat aire amb una bona qualitat i en conseqüència ha millorat la seva salut, ha passat de 35 a 42 milions.

Amb l'anàlisi de les 74 ciutats de les quals es tenen dades diàries de la concentració de NO2 –que suposen aproximadament un 40% de la població del país-, indica que la mitjana del descens del nivell de diòxid de nitrogen és superior al 50% respecte dels nivells de 2016 i 2019 a tots els grups de ciutats, que estan classificats pel nombre d'habitants. Les poblacions que més han notat la davallada són les que es troben a prop de les grans ciutats com Barcelona i Madrid amb un descens d'uns 20 micrograms per metre cúbic. Girona, una d'aquestes 74 ciutats analitzades, ha experimentat un descens de 17,31 micrograms per metre cúbic.

Recomanacions per al futur

L'informe conclou amb un seguit de recomanacions per quan hagi passat la pandèmia poder disminuir la contaminació i millorar la qualitat de l'aire. En primer lloc, els investigadors insisteixen en la importància de reduir les emissions, ja que la mala qualitat de l'aire afecta a la salut de les persones, especialment en els grups més vulnerables. Per aquest motiu, recomanen establir mesures que redueixin la incidència del trànsit generador de NO2, i en conseqüència incidir en una mobilitat més sostenible com es l'ús de vehicles elèctrics i també incrementar les zones per a vianants. D'altra banda informen de la necessitat d'identificar els nivells de NO2 de cada localitat per evaluar les accions que s'han de dur a terme en cada cas per aconseguir la disminució de la contaminació.