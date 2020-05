El coronavirus obliga a suspendre l'acollida d'infants afectats per Txernòbil aquest estiu

L'emergència sanitària provocada pel nou coronavirus ha obligat a suspendre, per primera vegada en 24 anys, les estades d'estiu a Catalunya d'infants i adolescents que viuen en la zona afectada per l'accident nuclear de Txernòbil. Al darrere d'aquest projecte, que també arriba a Girona, hi ha l'organització no governamental Osona amb els nens.

En menys de tres mesos, l'entitat ha passat de fer una crida a famílies acollidores a anul·lar l'edició del 2020 a causa dels «impediments organitzatius, legals, socials i ètics» –tal com explica en una carta adreçada a les persones que hi col·laboren.

Osona amb els nens detalla els motius de la decisió, començant per la declaració de l'estat d'alarma que «ens dificulta i alenteix la necessària tramitació de documents»; per això, l'ONG afirma que «és impossible tenir els permisos a punt per al 26 de juliol», la data prevista perquè arribessin els menors provinents de Bielorússia.

La segona raó per a la suspensió temporal del projecte és que el govern bielorús ha aturat la tramitació de documents per viatjar a zones de la Unió Europea afectades per la covid-19. Les restriccions aèries i de la mobilitat de les persones, amb l'objectiu d'evitar la propagació del virus, són el tercer factor que impedeix dur a terme l'acollida.

La presidenta d'Osona amb els nens, Mercè Fiol, acaba la carta a les famílies tot assegurant que el programa es reprendrà el 2021 «per ajudar el màxim nombre de nenes i nens que poguem». Mentrestant s'ofereix per facilitar el contacte entre acollidors i infants.

A l'abril va fer 34 anys de l'accident nuclear a la central de Txernòbil, a Prípiat, Ucraïna –que el 1986 pertanyia a l'antiga Unió Soviètica. L'impacte de la catàstrofe continua vigent i el fet de sortir de l'àrea afectada, tal com permeten les vacances d'Osona amb els nens, contribueix a millorar la salut dels menors. Així ho avalen els mesuraments de radiació que es fan abans i després del viatge, segons els quals el cesi 134 i 137 –un material altament radioactiu– es redueix un 33% de mitjana. L'estiu passat, famílies d'Amer i de la Jonquera van participar en els acolliments, que des del 1996 han beneficiat 1.853 criatures.