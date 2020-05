Díaz Ayuso veu «innecessaris» alguns requisits i creu que Madrid pot passar de fase

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que l'autonomia «té tots els condicionants» per passar a la fase 1 de la desescalada el 18 de maig i veu «innecessaris» alguns dels requisits plantejats pel govern Espanyol .

«Madrid té tots els condicionants, quant a nombre de contagis estem per sota de la mitjana espanyola», va assenyalar en una entrevista a Antena 3, en què va posar èmfasi que, a més, tenen preparat l'hospital d'Ifema «per si fes falta tornar-lo a activar» i n'estan construint un de nou, que estaria acabat a la tardor.

També va recordar que s'han triplicat els llits, tenen professional sanitari contractat fins a finals de desembre, van a fer una estratègia d'estudi serològic i han implantat circuits covid-19 en els hospitals, «perquè els pacients i professionals que poden estar contagiats vagin per un lloc i per l'altre».

Segons Ayuso, quan van presentar la proposta la setmana passada per canviar de fase tot això ja estava però els faltava «un reforç de Primària per als test i uns quants números de UCIs». «Tot i que això és el que posa l'informe, a mi em sembla que és innecessari», va declarar.

Sobre les fases establertes per l'Executiu central, va indicar que aquestes no estan «ben dissenyades» perquè, per exemple, a la regió «en els pobles de la Serra Nord no hi ha hagut contagi i als pobles de el Sud-oest tampoc». Per Ayuso, això és «un sense sentit» i «l'important és saber quines són les persones vulnerables al covid-19» així com l'autoprotecció. La presidenta regional va posar èmfasi en la importància d'usar mascareta.

D'altra banda, va anunciar que crearà un protocol de prohibicions i recomanacions davant el virus. Va subratllar la importància de «trencar ja amb l'estigma de posar-se mascareta o no» alertant que no fer-ho és com «beure i conduir». «És el mateix perill, perquè poden contagiar altres persones», va afegir la presidenta madrilenya.